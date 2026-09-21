وزیر دفاع بلژیک از اختصاص سالانه ۱۰ میلیون یورو، معادل حدود ۱۱.۵ میلیون دلار، به موسسه فون کارمان برای توسعه تحقیقات دفاعی در حوزه فناوری‌های هایپرسونیک، هوافضا، موشکی و فناوری‌های پیشرفته خبر داد.

جوان آنلاین: از آناتولی، «تئو فرانکن» وزارت دفاع بلژیک در چارچوب گسترش همکاری‌های پژوهشی دفاعی خود با موسسه فون کارمان دینامیک سیالات، سالانه ۱۰ میلیون یورو برای توسعه تحقیقات در حوزه فناوری‌های پیشرفته اختصاص می‌دهد.

به گزارش ایرنا، فرانکن روز دوشنبه اعلام کرد این موسسه مستقر در منطقه سینت-خنسیوس-روده در استان برابانت فلاندر، تحقیقات مهمی را در زمینه نوآوری‌های مرتبط با فناوری‌های موشکی و هوافضایی انجام می‌دهد.

به گفته فرانکن، وزارت دفاع بلژیک از سال ۲۰۲۴ همکاری نزدیکی با این موسسه در زمینه فناوری‌های هایپرسونیک داشته و قصد دارد دامنه این همکاری را به حوزه‌هایی از جمله آیرواکوستیک، فناوری‌های برودتی و جریان‌های فلزات مایع گسترش دهد.

وی گفت: «دستاورد‌های جدید در همه این حوزه‌ها برای طراحی هواپیما‌ها و موشک‌های آینده ضروری است.»

موسسه فون کارمان یک مرکز بین‌المللی پژوهش در زمینه دینامیک سیالات است و به گفته وزیر دفاع بلژیک، از امکانات آزمایشگاهی برخوردار است که نمونه مشابه آن در اروپا وجود ندارد.

فرانکن افزود که ناتو از زمان تاسیس این موسسه، به دلیل اهمیت نظامی تحقیقات آن، از نظر مالی از این مرکز حمایت کرده است.

وزیر دفاع بلژیک با اشاره به تحولات جنگ اوکراین گفت این جنگ نشان داده است که فناوری‌های نظامی با سرعت زیادی در حال تحول هستند و حفظ برتری در این حوزه برای تقویت نیرو‌های مسلح اروپا و حفظ صلح ضروری است.

بر اساس توافق جدید، وزارت دفاع بلژیک به شریک ساختاری موسسه فون کارمان تبدیل خواهد شد و سالانه ۱۰ میلیون یورو برای پشتیبانی از پروژه‌های پژوهشی بلندپروازانه‌تر در اختیار این مرکز قرار خواهد داد.

فرانکن همچنین اعلام کرد وزارت دفاع بلژیک تدابیر امنیتی پیرامون دانش و تحقیقات راهبردی این موسسه را تقویت خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته او با توجه به علاقه چین و روسیه به یافته‌های پژوهشی این مرکز انجام می‌شود.