حادثه امنیتی برای کشتی حامل گاز مایع در تنگه هرمز

جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز دوشنبه اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثه برای یک کشتی حامل گاز مایع (LPG) هنگام عبور از تنگه هرمز دریافت کرده است.

در بیانیه صادره از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس آمده است: با تأخیر گزارشی از حادثه‌ای مربوط به تانکر LPG که در حال عبور از تنگه هرمز، دریافت کردیم. ناخدای کشتی گزارش داده است که یک تانکر LPG مورد اصابت بقایای پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اضافه کرد که ناخدا گزارش داد، همه خدمه در سلامت هستند و هیچ تأثیر زیست محیطی وجود ندارد. تانکر به سمت بندر بعدی خود ادامه خواهد داد.

مقامات در حال بررسی موضوع هستند.

به شناور‌ها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.