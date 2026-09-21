ترامپ: روسیه به دلیل جنگ با اوکراین کنترل صنعت گازوئیل خود را از دست داده است

جوان آنلاین: دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه متاسفانه به دلیل جنگش با اوکراین کنترل صنعت گازوئیل خود را از دست داده است. تعداد زیادی از پالایشگاههای گازوئیل این کشور منفجر شدهاند و دستکم بهطور موقت از فعالیت خارج شدهاند.»
وی که شروع کننده دو جنگ علیه ایران در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بوده است اظهار کرد: «این جنگ مضحک و بیپایان با اوکراین باید پایان یابد. تمام جهان در حال رنج کشیدن است، زیرا هر ماه ۲۵ هزار نفر - که بیشترشان سرباز هستند - کشته میشوند؛ چه تاسفبار است!»
پیشتر روسیه محدودیتهای صادرات گازوئیل را با اشاره به لزوم حفظ ثبات در بازار سوخت داخلی، تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرده است.
دولت روسیه همچنین ممنوعیت صادرات بنزین را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ حفظ کرده است، در حالی که محدودیتهای صادرات سوخت جت تا ۳۰ نوامبر ادامه خواهد داشت.
این اقدامات پس از حملات مکرر پهپادهای اوکراینی که عملیات پالایشگاههای روسیه را مختل کرده و کمبود سوخت را که در چندین منطقه گسترش یافته، تشدید کرده است، انجام گرفته است.