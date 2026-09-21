جوان آنلاین: قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق طی پیامی درگذشت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، مرجع تقلید شیعیان را تسلیت گفت.

قیس الخزعلی با تجلیل از مقام علمی آیت‌الله شبیری زنجانی، ایشان را فقیهی اصولی و از سرآمدان دانش رجال و حدیث دانست که عمری را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، پرورش علماء و پژوهشگران و خدمت مخلصانه به جهان تشیع سپری کرده است.

دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی امروز دوشنبه اعلام کرد: روح مطهر فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) ومرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی به لقاءالله پیوست.