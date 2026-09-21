کد خبر: 1380754
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۶
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وزیر کشور عراق: اجرای طرح «حصر سلاح» در دست دولت ادامه دارد

2 وزیر کشور عراق گفت بغداد روند اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت را ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: وزارت کشور عراق به سرپرستی حسین العوادی امروز دوشنبه اعلام کرد دولت این کشور روند اجرای طرح حصر سلاح در دست دولت و انتقال مسئولیت پرونده امنیتی تمامی استان‌ها به وزارت کشور در ماه‌های آینده را ادامه خواهد داد.

به گزارش ایسنا، العوادی در یک نشست خبری در استان صلاح‌الدین گفت، وزارت کشور کمیته‌ای به ریاست معاون وزیر در امور پلیس برای پیگیری پرونده حصر سلاح تشکیل داده است.

وی تأکید کرد، تاکنون بیش از ۶ میلیون قبضه سلاح در چارچوب این طرح جمع‌آوری شده است.

وزیر کشور عراق همچنین از آمادگی وزارتخانه برای تحویل گرفتن مسئولیت امنیتی استان صلاح‌الدین و دیگر استان‌ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت نرخ جرایم در کشور به شکل محسوسی کاهش یافته است.

العوادی همچنین بر ادامه اقدامات برای تأمین امنیت گذرگاه‌های مرزی و تجهیز آنها به جدیدترین تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تأکید کرد.

برچسب ها: وزیر کشور عراق ، حصر سلاح ، گذرگاه های مرزی
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