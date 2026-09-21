کد خبر: 1380752
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

کرملین: با بیش از ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه سازگار شده‌ایم

2 سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: بیش از ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده است؛ مسکو با تحریم‌ها سازگار شده و راه‌هایی برای به حداقل رساندن تأثیر آنها یافته است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشاتودی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه اعلام کرد: ناتو همچنان عامل تقابل است و در ماهیت این ائتلاف تغییری ایجاد نشده است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: روسیه هیچ تهدیدی برای هیچ‌یک از کشور‌های اروپایی محسوب نمی‌شود. امضای قانون تحریم‌های ضدروسی توسط ترامپ، به احیای روابط روسیه و آمریکا یا پیشبرد حل و فصل بحران اوکراین کمکی نمی‌کند.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: بیش از ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده است؛ روسیه با تحریم‌ها سازگار شده و راه‌هایی برای به حداقل رساندن تأثیر آنها یافته است. در خصوص قانون تحریم‌های آمریکا علیه روسیه با شرکای تجاری خود در تماسیم؛ آنها مخالفت کامل خود را با این تصمیم ابراز کرده‌اند.

سخنگوی کرملین سپس افزود: وضعیت در شهر آلشکی در منطقه خرسون بحرانی است؛ رژیم کی‌یف تمام تلاش خود را برای کارشکنی در روند ارسال مواد غذایی به کار می‌گیرد. نیرو‌های مسلح روسیه تمام تلاش خود را برای حل مشکل تأمین مواد غذایی و دارو به این شهر به کار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: نتایج انتخابات در ایالت مکلنبورگ- فورپومرن آلمان و پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در این ایالت مسئله داخلی این کشور است. برخی از شهروندان آلمانی برای دستیابی به بهبود وضعیت اقتصاد به دنبال جایگزینی برای مقامات فعلی هستند. کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد آلمان تا حد زیادی ناشی از کنار گذاشتن گاز روسیه است.

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، روسیه ، تحریم
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