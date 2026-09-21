نماینده آمریکا: ترامپ برای مذاکره و توافق صلح با ایران آمادگی دارد

مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران و دستیابی به توافق صلح آمادگی دارد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای گفت‌و‌گو با ایران و دستیابی به توافق صلح آمادگی دارد.

به گزارش مهر، والتز گفت: رئیس‌جمهور ترامپ برای بازگشت ایران به میز مذاکره و دستیابی به توافق صلح در‌ها را باز گذاشته است.

او افزود ایرانی‌ها باید با حسن نیت به میز مذاکره بیایند و در مذاکرات از جانب رهبر عالی ایران سخن بگویند.

والتز پیش‌تر نیز مدعی شده بود «در‌های مذاکره باز است» و ایران می‌تواند برای پایان دادن به جنگ به میز مذاکره بازگردد. او همچنین گزارش‌ها درباره اینکه تهران لغو تحریم‌های آمریکا و دریافت غرامت را به عنوان شروط بازگشت به مذاکرات مطرح کرده، «خیالی» توصیف کرده بود!

این در حالی است که آمریکایی‌ها ثابت کرده‌اند نه تنها به میز مذاکرات پایبند نبوده و حین اجرای آن دست به تجاوز نظامی می‌زنند بلکه در صورت دستیابی به توافق نیز به مفاد آن متعهد نیستند و به راحتی از هر توافقی خارج می‌شوند.