کد خبر: 1380746
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: جنگ مضحک و بی‌پایان روسیه و اوکراین باید پایان یابد

2 رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای کاهش قیمت سوخت خواستار پایان فوری جنگ روسیه و اوکراین شد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه خواستار پایان فوری جنگ روسیه و اوکراین از طریق مذاکره شد و گفت حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه ظرفیت پالایش گازوئیل این کشور را مختل کرده است.

به گزارش مهر، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «روسیه متأسفانه به دلیل جنگ با اوکراین کنترل صنعت گازوئیل خود را از دست داده است.» او با اشاره به خسارت‌های واردشده به پالایشگاه‌ها افزود: «این جنگ مضحک و بی‌پایان با اوکراین باید پایان یابد. تمام جهان از این وضعیت رنج می‌برد، زیرا هر ماه ۲۵ هزار نفر که بیشتر آنها سرباز هستند، کشته می‌شوند.»

ترامپ پیش‌تر نیز بار‌ها از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خواسته بود حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند و گفته بود این حملات به افزایش قیمت جهانی گازوئیل کمک می‌کند.

افزایش بی سابقه قیمت گازوئیل در آمریکا باعث شده رئیس جمهور این کشور برای کاهش آن دست و پا بزند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا رکورد جدیدی زده و از ۶.۴۸ دلار در هر گالن فراتر رفته است.

او در پست دیگری در دفاع از عملکرد خود علیه رسانه‌های افشاگر آمریکایی مدعی شد: کاخ سفید حمله‌ای علیه مطبوعات آزاد انجام نمی‌دهد؛ مطبوعات آزادی که من برای آنها ارزش زیادی قائلم. بلکه کاخ سفید در حال مقابله با «اخبار جعلی» است؛ پدیده‌ای که مانند سرطان در ایالات متحده محبوب ما گسترش یافته است.

ترامپ افزود: این اخبار فاسد، عامدانه، فراگیر، کاملاً هماهنگ‌شده و کاملاً خارج از کنترل هستند. این وضعیت تهدیدی برای امنیت ملی ماست و باید همین حالا متوقف شود!

برچسب ها: ترامپ ، روسیه ، اوکراین
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