شکایت سه رسانه بزرگ آمریکایی از دولت ترامپ به دلیل ممنوع شدن حضورشان در کاخ سفید

سه رسانه آمریکایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده دسترسی آنها به کاخ سفید را ممنوع کرده است، از دولت وی شکایت کردند.

جوان آنلاین: شبکه خبری سی‌ان‌ان که یکی از این رسانه‌ها است، امروز دوشنبه گزارش داد که به همراه‌ام‌اس‌ان‌بی‌سی (MSNBC) و پولیتیکو (Politico) شکایتی را با استناد به متمم اول قانون اساسی برای احیای دسترسی خود ثبت کرده است.

به گزارش ایرنا، این درخواست فوری قرار است در دادگاه فدرال منطقه کلمبیا (واشنگتن دی‌سی) توسط قاضی بررسی شود و ممکن است منجر به برگزاری جلسات استماع و ارائه استدلال‌های حقوقی از سوی دولت ترامپ شود.

این رسانه‌ها در متن شکایت خود اعلام کردند: این ممنوعیت، حمله‌ای مستقیم به متمم اول قانون اساسی و نقض آشکار بنیادی‌ترین اصول قانون اساسی ما است.

آنها از دادگاه خواسته‌اند تا برای بازگرداندن دسترسی خبرنگارانشان به کاخ سفید، به سرعت اقدام کند. در این شکایت استدلال خواهد شد که ممنوعیت اعمال‌شده توسط ترامپ، ناقض متمم اول قانون اساسی و همچنین اصول مربوط به «رویه عادلانه» (due process) در قانون اساسی است.

به نوشته سی‌ان‌ان، این مناقشه یکی از جنجالی‌ترین حملات دولت آمریکا به مطبوعات تا به امروز محسوب می‌شود و پیامد‌های آن فراتر از این سه رسانه خبری است. ترامپ جمعه گذشته، هنگام اعلام این ممنوعیت، گفته بود که ممکن است نام رسانه‌های دیگری را نیز به این فهرست اضافه کند.

ترامپ صبح دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «کاخ سفید در حال حمله به "مطبوعات آزاد" — که من برای آن ارزش بسیاری قائلم — نیست؛ بلکه در حال حمله به "اخبار جعلی" (FAKE NEWS) است؛ پدیده‌ای که همچون سرطان در ایالات متحده محبوب ما رشد کرده است.

پیش از این نیز رئیس‌جمهوری آمریکا تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی را در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد که سه کیسه زباله را در مقابل کاخ سفید نشان می‌داد و روی آنها نام رسانه‌های «سی‌ان‌ان» «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» و «پولیتیکو» به چشم می‌خورد.