جوان آنلاین: به نقل از سی ان ان، میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که دولت این کشور به طور مداوم در حال توسعه یک اقتصاد مبتنی بر عرضه است و توجه ویژهای به عرضه کالاها و برندهای داخلی دارد.
نخست وزیر روسیه در این خصوص اضافه کرد: زیرساختهای لازم برای این منظور، نه تنها در داخل کشور، بلکه در کشورهای دوست نیز در حال ایجاد شدن است و تجارت ما در حال سوق پیدا کردن از اروپا و آمریکا به بازارهای چین، هند، آسیای میانه، آفریقا و خاورمیانه (غرب آسیا) است.
میخائیل میشوستین در ادامه از تلاش کشورش در این مسیر دفاع و بر عزم مسکو برای طی این راه تأکید کرد.