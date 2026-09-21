کد خبر: 1380740
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
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رژیم حقوقی تنگه هرمز بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی و حاکمیت ایران است

رژیم حقوقی تنگه هرمز بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی و حاکمیت ایران است رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: رژیم حقوقی تنگه هرمز بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی و حاکمیت ایران است.

جوان آنلاین: حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در ادامه هجدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه و در نشستی با محوریت رژیم حقوقی تنگه هرمز، با اشاره به مطالعات تخصصی این مرکز و بررسی میدانی با حضور حقوقدانان بین‌المللی، تأکید کرد: ایران ضمن عدم پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا، حقوق بین‌الملل عرفی را پذیرفته است، اما در آب‌های سرزمینی خود در تنگه هرمز، حق حاکمیت و اعمال قانون دارد و عبور بی‌ضرر برای کشور‌هایی که دستشان به جنایت آلوده است، پذیرفته نیست.

به گزارش مهر، عبدلیان‌پور در این نشست گفت: موضوع رژیم حقوقی تنگه هرمز را به عنوان یک نهاد تخصصی که در کشور باید به آن پرداخته شود، در دستور کار قرار داده‌ایم و باز هم ادامه خواهیم داد. تعدادی از حقوقدانان بین‌المللی را جمع کردیم و موضوع را به صورت میدانی بررسی کردیم و توانستیم مطالبی که به ذهنمان می‌رسید را به رشته تحریر درآوریم و در اختیار عزیزان در مجلس، معاونت حقوقی قوه قضاییه و سایر نهاد‌های مرتبط قرار دهیم. این موضوع همچنان ادامه دارد و همکاران بنده اهتمام جدی در این خصوص دارند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به موضع حقوقی ایران در قبال کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی، تصریح کرد: ما عضو کنوانسیون دریای جامائیکا ۱۹۸۲ نشدیم و ترانزیت را نپذیرفتیم؛ اما عبور و حقوق بین‌الملل عرفی را پذیرفته‌ایم. در این چارچوب، موضوع بی‌ضرر بودن عبور اهمیت اساسی دارد. جایی که آب‌های سرزمینی خودمان است، ما در تنگه، وضعیت آزاد برای عبور بدون ضابطه نداریم؛ اینجا آب‌های سرزمینی ایران است و حق اعمال حاکمیت و اعمال قانون داریم و باید کشوری که از این مسیر تردد می‌کند، بی‌ضرر باشد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن گفت: کشوری که امام ما را شهید کرده، کشوری که جنایت مدرسه شجره طیبه میناب را به بار آورده و انواع و اقسام جنایت‌ها را در این یک سال اخیر در کشور ما وارد کرده و روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است، به نظر شما کشور بی‌ضرری است؟ پاسخ ما یک نه قاطع حقوقی است و همه حقوقدانان این را می‌پذیرند و قبول دارند.

عبدلیان‌پور افزود: لذا کشور‌هایی که متخاصم هستند و در حال درگیری‌اند، مشمول ممانعت قرار می‌گیرند. به هر حال شرایط، شرایط جنگی است و حقوق جنگی برای حاکم جاری است.

برچسب ها: کنوانسیون بین المللی دریایی ، ایران ، تنگه هرمز
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