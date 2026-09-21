کد خبر: 1380731
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

پاکستان: ۲۸ تروریست در حملات هوایی به افغانستان کشته شدند

20 وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۲۸ تروریست در حملات هوایی پاکستان به ۳ نقطه در افغانستان کشته شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت اطلاع رسانی پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرد که ۲۸ «تروریست» و بمب گذار انتحاری در حملات هوایی در افغانستان کشته شدند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، حملات هوایی پاکستان به ۳ هدف در افغانستان تمرکز داشت.

این در حالیست که پیشتر اعلام شد، در جریان حملات هوایی بامداد امروز دوشنبه پاکستان علیه ولایت کنر واقع در شرق افغانستان دست کم ۳ تن کشته و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

منابع آگاه اعلام کردند که این حملات هوایی ساعت ۳ بامداد به وقت محلی علیه یک خانه در منطقه باتان واقع در نورغل انجام شد.

حملات دیگری نیز علیه منطقه برمل در ولایت مرزی پکتیکا صورت گرفت.

این حملات در سایه افزایش تنش‌ها میان دو کشور صورت می‌گیرد؛ پیشتر اسلام آباد، مقامات دولت موقت فغانستان را به پناه دادن به عناصر جنبش طالبان پاکستان برای انجام حملات علیه این کشور متهم کرده بود. طالبان افغانستان نیز این اتهامات را رد کرده است.

برچسب ها: پاکستان ، افغانستان ، حمله هوایی
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