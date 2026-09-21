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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵
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صنعا: مدعیان دفاع از مقدسات گام‌های عملی بردارند

صنعا: مدعیان دفاع از مقدسات گام‌های عملی بردارند وزارت خارجه یمن با اشاره به هتاکی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی اعلام کرد: تجاوز نتانیاهو به مسجدالاقصی جنایتی است که موضع عملی کشور‌های عربی و اسلامی را می‌طلبد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، وزارت خارجه دولت یمن در صنعا در بیانیه‌ای با اشاره به هتاکی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی اعلام کرد: تجاوز نتانیاهو به تونل‌های مسجد الاقصی و دیوار ندبه جنایتی است که موضع عملی کشور‌های عربی و اسلامی را می‌طلبد.

به گزارش مهر، در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: هر کسی که از دشمن صهیونیستی انتظار پایبندی به توافقات را داشته باشد، دچار توهم و خیال‌پردازی است. از مدعیان دفاع از اماکن مقدس می‌خواهیم که گام‌های عملی بردارند.

وزارت امور خارجه یمن بیان کرد: یمن آمادگی کامل برای هماهنگی و همکاری با امت اسلامی برای مقابله با خطر رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین دارد.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه بامداد روز گذشته، ویدئو‌ها و تصاویری را از طریق حساب رسمی خود در اینستاگرام منتشر کرد که مشارکت او در هتک حرمت مسجد الاقصی را به همراه حدود صد هزار صهیونیست ثبت کرده است. او در این مراسم با تدابیر امنیتی شدید و از پشت شیشه ضدگلوله ظاهر شد.

نتانیاهو همچنین به همراه همسرش به یکی از تونل‌های حفاری شده زیر دیوار براق رفت و بار دیگر ادعا‌های موهوم خود مبنی بر تملک مسجد الاقصی را تکرار کرد.

همزمان با این اقدامات، شبکه‌های اجتماعی تصاویری از یورش هزاران شهرک‌نشین به محوطه دیوار براق، واقع در غرب مسجد الاقصی، برای ادای مراسم تلمودی را دست به دست کردند.

این تصاویر موجی از خشم و محکومیت گسترده را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران فضای مجازی، اقدامات نتانیاهو در تونل‌های دیوار براق و سخنان او درباره «قدس» را تلاشی آشکار برای تحمیل یک روایت صهیونیستی بر واقعیت شهر قدس و تبدیل ادعا‌ها به حقایق میدانی دانستند.

فعالان سیاسی تأکید کردند که این موضوع به افتتاح یک تونل یا یک اظهارنظر گذرا محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده یک پروژه سازمان‌یافته با هدف تغییر هویت اصلی مکان و تحمیل شرایط مد نظر صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی است.

این افراد تصریح کردند که حفاری در زیر مسجدالاقصی، راه را برای تحریف واقعیت‌ها هموار می‌کند. آنها هشدار دادند که خطرناک‌ترین جنبه این روند، دریافت حمایت ضمنی از این پروژه از طریق سکوت، عادی‌سازی و تسلیم است که مسئولیت عواقب آینده را بر دوش سکوت کنندگان می‌گذارد.

وبلاگ‌نویسان اشاره کردند که ورود نتانیاهو به تونل‌ها و توصیف او از این مناطق، در کنار گسترش یورش‌ها و مراسم تلمودی ده‌ها هزار نفری در اطراف این مسجد، تأیید می‌کند که هویت قدس در معرض خطر قرار گرفته است.

برچسب ها: یمن ، نتانیاهو ، مسجدالاقصی
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