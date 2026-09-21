جوان آنلاین: پایگاه خبری پالتیکو با اشاره به اقدامات ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید که به نقطه ضعفی برای حزب جمهوری خواه آمریکا بدل شده، گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد تعداد فزایندهای از جمهوریخواهان علناً از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فاصله میگیرند.
به گزارش ایسنا، این روزنامه اشاره کرد که برخی از رهبران جمهوریخواه، او را به عنوان یک «کریپتونایت» توصیف کردهاند که حزب جمهوریخواه را تضعیف میکند و چشمانداز انتخاباتی آن را از بین میبرد.
پایگاه خبری پالتیکو افزود: کاندیداهای جمهوری خواه به دلیل میزان پایین محبوبیت ترامپ از او فاصله میگیرند. یکسری از کاندیداهای هم حزبی ترامپ سیاستهای خارجی وسواسگونه او نسبت به همسایگان و سیاستهایش در قبال دیگر نقاط جهان را زیر سوال برده و از او فاصله میگیرند.
تام تیفانی در واکنش به تغییر نام «دریاچه انتاریو» به «دریاچه آمریکا» توسط ترامپ، اعلام کرد: «دریاچههای بزرگ همان دریاچههای بزرگ هستند» و این دستور را رد کرد. او با موضع ترامپ درباره حمایت از مراکز داده مخالفت کرد، کاهش تعرفه واردات گوشت گاو را مورد انتقاد قرار داد و از پاسخ به پرسشها درباره طرح پیشنهادی اصلاح رایگیری پستی که دیوان عالی آن را متوقف کرد، طفره رفت. او قبلا خیلی بر روی ادعای تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ و بررسی آرای ویسکانسین پافشاری میکرد، ولی الان دیگر نمیخواهد مستقیم دربارهاش حرف بزند و از این بحث فرار میکند.
تیفانی همچنین در بیانیهای به رسانه راستیآزمایی محلی «ویسکانسین واچ» گفت: «جو بایدن برنده شد.»
این تغییر لحن از سوی یکی از متحدان سرسخت ترامپ، یکی از چند مورد فاصلهگیری جمهوریخواهان ایالتهای کلیدی از ترامپ است؛ نشانهای ضمنی از اینکه حتی در ایالتها و حوزههایی که جمهوریخواهان موفق بودهاند، نامزدها از وخامت فضای سیاسی ملی برای حزب جمهوریخواه آسیب میبینند.
یکی دیگر از قانونگذاران جمهوری خواه ماریا الویرا سالازار از فلوریدا، مستقیما اجرای سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ را نقد کرد و آن را «زیادهروی» خواند. او همچنین به ترامپ هشدار داد که «همان لاتینتبارهایی که در ۲۰۲۴ به پیروزیات در کاخ سفید کمک کردند، امروز احساس خیانت میکنند.»
«اشلی هینسون» نماینده آیووا ماه ژوئن گذشته اعتراف کرده بود که اگر جنگ علیه ایران طولانیتر شود، به «بار سیاسی منفی» برای حزب تبدیل خواهد شد. همچنین دو نماینده دیگر از آیووا به محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ و پایان جنگ علیه ایران رای دادند، با وجود اینکه از مارس بارها به تداوم این جنگ رای مثبت داده بودند. یکی از آنها پس از این رایگیری در بیانیهای اعلام کرد، آیووا هزینه سنگینی برای جنگ علیه ایران پرداخته است. دیگر نماینده جمهوری خواه ایالت آیووا نیز گفت: «به ادامه بیپایان حضور سربازانمان در جنگ رای نمیدهم، در حالی که مردم آیووا هزینه سنگینی در جایگاههای سوخت میپردازند.»
این اظهارات تند و صریح از ترامپ بابت جنگ علیه ایران در حالی مطرح شده که هیچکدام از این نمایندگان در گردهمایی انتخاباتی جیدی ونس، معاون ترامپ که جمعه در غرب آیووا برگزار شد، شرکت نکردند و همراه با چند جمهوریخواه دیگر، همایش میاندورهای حزب جمهوریخواه در دالاس را نیز که این ماه برگزار شد، تحریم کردند.
کمتر از دو ماه مانده به انتخابات میاندورهای آمریکا، فشار رو به افزایش است. میزان محبوبیت ترامپ زیر ۴۰ درصد مانده و چند نظرسنجی نشان میدهد نیمی از آمریکاییها سیاست اخراج مهاجران ترامپ را بیش از حد تهاجمی میدانند و حتی هواداران وفادار جنبش «ماگا» نسبت به جنگ علیه ایران، به دلیل هزینههای اقتصادی آن بر ایالات متحده، دیگر صبور نیستند.
پولتیکو افزود این گزارش را با اشاره به این نکته به پایان میرساند که این شکاف نشاندهنده تغییر چشمگیری در چشمانداز سیاسی آمریکا است. این روزنامه تأکید میکند که آینده حزب جمهوریخواه اکنون در معرض خطر است، به ویژه با توجه به درخواستهای فزاینده برای رهبری جدید که قادر به رقابت با دموکراتها باشد، آن هم در زمانی که قطببندی سیاسی در آمریکا رو به افزایش است و نگرانیها در مورد تقسیم حزب جمهوریخواه به دو جناح مخالف افزایش یافته و شانس آن را در انتخابات آینده تضعیف میکند.