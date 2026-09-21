حمله هوایی عربستان به استان تعز در جنوب غرب یمن

جوان آنلاین: به المیادین، هواپیما‌های عربستانی، مناطقی از توابع شهر حیفان در جنوب شرق استان تعز را بمباران کردند.

به گزارش ایرنا، شبکه تلویزیونی العربی نیز در این باره گزارش داد که هواپیما‌های عربستانی جبهه‌های الصلو و الاحکوم در غرب استان تعز را هدف قرار دادند.

روز یکشنبه نیز جنگنده‌های ائتلاف سعودی با انجام حملات هوایی، چند دکل مخابراتی را در استان «الجوف» یمن هدف قرار دادند.

یک منبع محلی در این باره گفت که جنگنده‌های ائتلاف سعودی، دکل‌های مخابراتی در مناطق «سِلبَه» و «رحوب» در بخش «بَرَط العِنان» را بمباران کردند.

این منبع افزود که همچنین یک دکل مخابراتی در بخش «المراشی» و یک دکل دیگر در بخش «الزاهر» در استان الجوف هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

همزمان «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن یکشنبه شب گفت: عربستان سعودی از زمان تشدید حملات علیه یمن تا کنون ۷۶۰ بار کشور را بمباران کرده است.

یحیی سریع تاکید کرد که نیروی هوایی عربستان در ۲۴ ساعت گذشته، با استفاده از جنگنده‌های F-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند، ۲۸ حمله هوایی علیه یمن انجام دادند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن افزود: این حملات استان‌های تعز، الجوف و مأرب را هدف قرار دادند.

اظهارات این مقام یمنی در حالی است که نیرو‌های مسلح این کشور اخیرا توانستند با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان مناطق ساحل غربی یمن بویژه شهر بندری راهبردی المخا و شماری از جزایر ساحلی را به کنترل خود در آورند و اشراف خود بر تنگه راهبردی باب المندب را کامل کنند.

همزمان در پی حملات عربستان به مناطق مختلف یمن و پشتیبانی هوایی آن از شبه نظامیان مورد حمایت خود، نیرو‌های مسلح یمن تاسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داده و تاکید کرده‌اند که تشدید تنش عربستان را با تشدید تنش پاسخ و محاصره عربستان را تا زمان رفع محاصره یمن از سوی این کشور ادامه خواهند داد.