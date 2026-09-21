رژیم سعودی مرتکب جنایات جنگی شده است

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت دوازدهمین سالروز انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن گفت: خداوند را به خاطر پیروزی و حمایت از مردم عزیزمان در انقلاب مبارک ۲۱ سپتامبرشان شکر و ستایش میکنیم. نعمت آزادی، استقلال و متوقف شدن از مسیر غلط تحت قیمومیت بیگانه، نعمت بزرگی بود و روزی از روزهای خداست. به مردم عزیزمان، بهویژه انقلابیون، به خاطر تلاشهای بی دریغشان، به شهیدان، خانوادههای شهدا و مجروحان تبریک میگویم. به نهادهای رسمی و همه کسانی که این مناسبت فرخنده را تبریک گفتند، تبریک میگوییم. قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر، مردم ما به شدت به آن نیاز داشتند، زیرا آنچه قبل از آن اتفاق افتاد، مصادره آزادی و استقلال مردم ما و تسلیم آنها به قیمومیت خارجی بود.
وی افزود: قیمومیت خارجی، مصادره آزادی و استقلال است و خسران زیادی به بار میآورد. اگر انقلاب ۲۱ سپتامبر رخ نمیداد، مردم ما آزادی و استقلال خود را از دست میدادند و کاملاً تحت سلطه دشمنان قرار میگرفتند. قیمومیت خارجی اعلام شده، قیمومیتی تجاوزکارانه بود و رژیمهای جنایتکار بدون توجه به منافع سایر ملتها، برای رسیدن به جاهطلبیهای خود تلاش میکردند. نکته عجیب این است که برخی تسلیم قیمومیت خارجی شدند و آن را پذیرفتند و با آنها مانند جمعیتهای خیریه رفتار کردند
رهبر انصارالله یمن بیان کرد: تصمیمگیرندگان در یمن اجنبیها بودند و قدرت در یمن صوری بود و تنها به عنوان مجری اوامر آنها عمل میکردند. برنامه رسمی در همه زمینهها مطابق با خواستههای آمریکاییها، انگلیسیها و متحدانشان در آن زمان بود.
وی تاکید کرد:: تحت قیمومیت خارجی بودن، کشور را در تمام زمینهها به سمت فروپاشی، تجزیه، تفرقه و بحران سوق میداد. در سطح نظامی، دشمنان با وجود سرسپردگی ارتش و تحت فرمان آنها بودن در راستای فروپاشی ارتش یمن حرکت میکردند. دشمنان در راستای از میان برداشتن هر آنچه که علیه تجاوز خارجی بود، گام بر میداشتند. نیروی هوایی، پدافند هوایی و نیروی دریایی، با وجود قابلیتهای محدودشان، هدف قرار گرفتند.
رهبر انصارالله یمن افزود: وضعیت امنیتی، تحت قیمومیت، به فروپاشی کامل رسیده است و ترورها در صنعا تمام نشدنی بود. ترورهای قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر، پرسنل امنیتی و نظامی و دانشگاهیان را هدف قرار میداد و اوضاع تا جایی پیش رفت که گروههای تکفیری به بیمارستانها حمله کردند.
وی گفت: فروپاشی اقتصادی قبل از انقلاب ادامه یافت، زیرا یک فروپاشی برنامه ریزی شده بود. قیمومیت خارجی و بیگانگان قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر در تمام امور کشور دخالت میکرد و سفرای خارجی در همه امور دخالت میکردند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: دشمنان دوره قیمومیت را فرصتی طلایی میدانستند و سفیر آمریکا در آن زمان حاکم بالفعل صنعا بود. قبل از انقلاب، قدرت تصمیمگیری در دست سفیر آمریکا بود و آنها حتی در پایتخت، صنعا، نیز پایگاههایی ایجاد کردند.
وی افزود: آزادی و استقلال از هر چیز دیگری گرانبهاتر و بزرگترین ارزش برای بشریت است. انقلاب مردمی، کرامت مردم را بازگرداند و غرور ایمانی آنها را حفظ کرد. این انقلابی نیست که توسط هیچ طرف خارجی در این جهان تحریک شده باشد.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: تصمیم انقلاب مردمی، اصیل بود. این جنبش بر اساس تصمیم و تواناییهای خود بود و به قیام بزرگی دست یافت که ۱۰ کشور را به وحشت انداخت. انقلاب مردمی با رویکرد آزادیخواهانهاش متمایز بود و این دلیل موضع خصمانه دشمنان نسبت به مردم ما هنگام بسیج آنها به این شکل است. انقلاب
وی بیان کرد: دشمنان در حالی علیه ملت حرکت کردند و موضع خصمانه گرفتند که ملت ما بر حقوق خود مطابق حقوق هر ملتی دیگر در دنیا اصرار دارد. مردم ما، در انقلابشان، با ویژگیهای والا متمایز میشوند؛ آنها مردمی متجاوز نیستند و به ثروت دیگران طمع ندارند. موضع مردم ما درباره مسائل سیاست خارجی و محیط عربی و اسلامی خود، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، ضمن احترام به استقلال آن، صریح و استوار بود.
وی تصریح کرد: مردم ما در مورد مسائل کشور و خطراتی که امت اسلامی ما را تهدید میکند، موضع اصولی دارند. دشمنان علیه مردم ما توطئه کردهاند و پس از رهایی از قیمومیت، به دنبال سلطه مجدد بر آنها برآمدند. تا زمانی که هدف آمریکا سیطره مردم ما و تبدیل کشور ما به پایگاههای نظامی آنها باشد، مشکل با آنها و با ایادی شان ادامه خواهد داشت.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: انقلاب مردمی با اصل صلح و مشارکت به وجود آمد، اما دشمنان موضع خصمانهای اتخاذ کردند و برخی را برای فرمانبردار کردن دوباره آن اجیر کردند. سعودیها با تحریک، نظارت و مشارکت آمریکا و انگلیس و صهیونیستها، بدون هیچ توجیهی تجاوز همهجانبهای را علیه مردم ما آغاز کردهاند. رژیم سعودی با مشارکت آمریکاییها، از روز اول تجاوز خود، فجیعترین جنایات را در یمن مرتکب شده است.
وی تصریح کرد: رژیم سعودی تمام جنبههای زندگی در کشور ما را هدف قرار داده است و جنایات وحشیانه آن، جنایات جنگی علیه بشریت است. تمام تعاریف جنایات جنگی در مورد جنایاتی که رژیم سعودی در یمن مرتکب شده است، صدق میکند.
وی بیان کرد: موضع عربی و اسلامی در قبال تجاوز سعودی به یمن، به جز محور جهاد و مقاومت و برخی از آزادگان جهان، حقارت بار بوده است. آمریکاییها پوشش سیاسی برای جنایات انجام شده در یمن فراهم کردند و قراردادهای بزرگی را به سعودیها برای کشتن مردم ما ارائه دادند. رژیم سعودی در طول سالهای تشدید درگیریها در یمن، چهره صهیونیستی خود را نمایان کرد. رژیم سعودی چهره توحش خود را آشکار کرد و هزاران کودک، زن و غیرنظامی را در خانهها، مساجد و مدارس و بازارهای یمن به قتل رسانده است. رژیم سعودی بیش از ۲۰۰۰ مسجد را هدف قرار داده و مراسم جشن و عزاداری را هدف قرار داده است. ما تمام اسناد و فیلمهای مربوط به این جنایات را داریم.
رهبر انصارالله یمن ادامه داد: جنایتکاران سعودی تمام این جنایات را در مقابل دیدگان جهانیان مرتکب شدند و اکثر دولتها و رژیمها هیچ محکومیت یا تقبیحی از کشتار هزاران کودک و زن در یمن صادر نکردهاند. رژیمها نظاره گر جنایاتی هستند که رژیم سعودی در یمن مرتکب میشود و این به سبب فقدان اصول در رویکردها و عامدانه بودن سیاست هاست.
وی افزود: اگر مردم عزیز ما در مواجهه با این همه جنایت منتظر سازمان ملل، شورای امنیت یا نهادهای دیگر میماندند، هیچ کاری برایشان انجام نمیشد.
رهبر انصارالله با اشاره درد و رنجی که مردم یمن به علت محاصره متحمل میشوند، افزود: مردم ما از روی احساس مسئولیت انسانی، دینی و ملی برای مقابله با تجاوز بسیج شدند تا از سرزمین، شرف، موجودیت و استقلال خود دفاع کنند. روند دفاع و مقاومت در برابر متجاوز در سطح داخلی و ثبات در میدان به لطف خداوند تصاعدی است.
وی گفت: مسیر توانمندی نظامی از هر نوع در یمن از صفر آغاز شد. مردم ما خود را وقف دفاع از سرزمین، شرف، عزت و استقلال خود کردهاند و فداکاریهایی کردهاند و این امر نتایج مهمی در ناکام گذاشتن دشمنان در زمانی که امیدوار به پیروزی در نبرد بودند، داشته است.
وی بیان کرد: دشمنان پس از سالها تشدید تجاوز خود علیه کشور، که طی آن تمام اقدامات ممکن تجاوز، محاصره و حملات را اعمال کردند، سرخورده شدهاند. دشمنان از پایداری مردم ما و تواناییهای موثر نظامی و موقعیت ما در میدان، به لطف خدا، شوکه شدند. در طول مرحله کاهش تنش، متجاوز سعودی فرصتی داشت تا محاسبات خود را بازنگری کند و متوجه شود که غیرممکن است دوباره این مردم را مطیع خود کند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: متجاوز سعودی گوش به فرمان آمریکا، انگلیس و اسرائیل و فرمانبردار آنهاست و برنامهای از خود ندارد. متجاوز سعودی زمانی که یمن وظیفه انسانی خود را در حمایت از فلسطین انجام داد، رویکرد اشتباهی را در پیش گرفت. او روی حمله آمریکا، انگلیس و اسرائیل برای نابودی زیرساختهای نظامی مردم ما حساب باز کرد.
وی با اشاره به همکاری اطلاعی قوی میان عربستان با آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت یمن، افزود: متجاوز سعودی روی تضعیف تواناییهای مردم ما از طریق حملات آمریکایی و صهیونیستی حساب باز کرد. متجاوز سعودی فرودگاههای خود را به روی هواپیماهای جاسوسی اسرائیلی باز کرد تا از آنها به سمت یمن پرواز کنند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: متجاوز سعودی تمام تلاش خود را برای رهگیری موشکها و پهپادهایی که ما به سمت فلسطین اشغالی علیه دشمن اسرائیلی پرتاب کردیم، به کار گرفت.
وی بیان کرد: متجاوز سعودی حملات رسانهای را برای خدشه دار کردن موضع یمن در حمایت از غزه آغاز کرده است. متجاوز سعودی محاصره اقتصادی خود را تشدید کرده است تا شامل اقدامات و محدودیتهای بیشتری شود که رنج مردم عزیز ما را افزایش میدهد. هیئتهایی از دشمن سعودی و انگلیسی برای تشدید اقداماتی که افزایش رنج مردم ما از طریق فشار اقتصادی به همراه دارد به جیبوتی رفتند. با انباشت اثرات فاجعهبار محاصره، مردم ما نمیتوانند این را نادیده بگیرند یا از آن چشمپوشی کنند.
رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: دشمن سعودی از آغاز تجاوز، مردم ما را از ثروت نفت و گازشان محروم کرده و مانع از استفاده آنها از درآمدها برای حقوق و خدمات اساسی شده است. دشمنان در تلاشند تا مردم ما را به فروپاشی کامل، بیثبات کردن اوضاع داخلی و فروپاشی جامعه سوق دهند.
وی افزود: متجاوز سعودی به اقدامات و محدودیتهای بیشتری در محاصره اقتصادی متوسل شده و رنج مردم عزیز ما را افزایش داده است. هیئتهایی از دشمن سعودی و انگلیسی برای تشدید اقدامات به جیبوتی میرفتند و از طریق فشار اقتصادی، رنج مردم ما را بیشتر میکردند. دشمنان در تلاشند تا ثروت مردم را تحت سیطره درآورده و مراکز راهبردی را به پایگاهای نظامی خود تبدیل کنند. دشمنان روی قطبیسازی کار کردند و از بحرانها، از جمله اهداف امنیتی، سوءاستفاده کردند. رهبر: سرویسهای امنیتی تلاشهای زیادی برای مقابله با هستههایی که در خدمت به دشمنان فعال بودند، انجام دادند.
رهبر انصارالله یمن گفت: خسارات محاصره بر مردم ما با هدف قرار دادن ارز و تمام بخشهای اقتصادی توسط دشمن، انباشته شده و به وضعیت غمانگیز و فاجعهباری رسیده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. بحرانی که مردم ما با آن مواجه هستند به جایی رسیده است که دشمن از تهیه مواد غذایی ضروری آنها جلوگیری میکند. آیا میتوانیم منتظر چیزی بدتر از این باشیم؟! آنچه وزارت بهداشت اعلام کرد، نشان دهنده رنج عظیمی است که مردم ما متحمل شدهاند و منابع به نقطه صفر رسیده است.
وی تصریح کرد: خسارات ناشی از تجاوز و محاصره، نشان دهنده ظلم بزرگی است که مردم یمن متحمل شدهاند. جنبش مردم ما پس از این همه بیعدالتی، یک جنبش مشروع است و هدفی مشروع دارد. ما از شرایط منطقهای استفاده میکنیم، اما حامل یک آرمان واقعی هستیم.