کد خبر: 1380720
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۳
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کولیوند:

فرهنگ ایثار و بشردوستی ملت ایران همچنان زنده است

فرهنگ ایثار و بشردوستی ملت ایران همچنان زنده است رئیس جمعیت هلال‌احمر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این دوران را عرصه تبلور ایثار، آزمون بزرگ بشردوستی و زمینه‌ساز شکل‌گیری اراده ملی دانست.

جوان آنلاین: به نقل از هلال احمر، پیرحسین کولیوند، در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس تأکید کرد: فرهنگ ایثار و بشردوستی ملت ایران از دفاع مقدس هشت‌ساله تا جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، همچنان زنده و جاری است. متن پیام رئیس جمعیت هلال احمر به شرح زیر است:

«دوران دفاع مقدس برای مردم ایران و نظام صلح‌طلب جمهوری اسلامی، خسارت جان و مال معنا نداده و ‏نمی‌دهد؛ بلکه این میدان، عرصه تبلور ایثار، آزمون بزرگ بشردوستی و فرصتی برای رشد ‏اراده ملی بوده است. ‏

ایران عزیز و بزرگ ما از تهدیدات جنگ تحمیلی هشت ساله به فرصت‌های ارزشمند در جنگ‌های ‏۱۲ روزه و ۴۰ روزه رسید که نمونه آن محکم نگه داشتن و مقدس دانستن پرچم ایران در دستان ‏نوجوانان و جوانانی است که جنگ هشت ساله را ندیده‌اند، اما نظیر رزمندگان آن دوران، دفاع از آب ‏و خاک و آسمان کشور را وظیفه و اعتقاد قلبی خویش می‌دانند. بنابراین، رویش این حجم از ‏فداکاری، ریشه در باور‌های عمیق و هویت ایمانی این ملت دارد؛ ریشه‌ای که هیچ طوفانی توان قطع ‏کردن آن را ندارد و هر تهدید خارجی فقط موجب تنومندتر شدن این درخت ریشه‌دار و سرسبز ‏شده است. ‏

امروز که دو جنگ پیاپی را در طول کمتر از یک سال پشت سر نهاده‌ایم، دریافته‌ایم که دفاع مقدس ‏با تمامی سختی‌هایش، تمرینی برای جنگ‌های سخت‌تر بود. دفاع مقدس، مادرِ پیروزی‌های مردم و ‏نظام در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بود و به ما آموخت که اگر ریشه در خاک ایثار داشته باشیم، ‏هیچ طوفانی نه‌تنها قادر نیست به یکپارچگی ایران بزرگ خدشه‌ای وارد کند، بلکه باید با پشیمانی ‏عرصه نبرد را ترک خواهد کرد. ‏

از دفاع مقدس هشت ساله تا دفاع‌های مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، علاوه بر جنگ و آتش، این شمیم ‏بشردوستی بوده که در همنشینی با عطر دل‌انگیز شهادت، خاطراتی فراموش‌نشدنی را برای ما در ‏خط مقدم، پشت جبهه، خیابان و میدان ساخته است. در حقیقت، «دفاع» و «بشردوستی» دو بال ‏گشوده ایثار در میدان‌های جنگی، خیابان‌ها و خانه‌های موشک زده و بمباران شده هستند که ثابت ‏کرده‌اند فرهنگ ایثار ما، نه یک مفهوم انتزاعی بلکه حقیقتی جاری است که در آوار خانه‌ها به مدد ‏امدادگران صبور و در خط مقدم به همت رزمندگان غیور، همزمان زنده نگه داشته می‌شود؛ زیرا ‏برای ما، حفاظت از جان یک انسان، به اندازه پاسداری از یک وجب خاک، مهم است. ‏

با تقدیم صلواتی به ارواح طیب و طاهر رزمندگان و امدادگران هشت سال دفاع مقدس و گرامی ‏داشتن یاد و خاطره رشادت‌های جانبازان و آزادگان آن دوران غرورآفرین، آغاز «هفته دفاع مقدس» ‏را به یکایک برادران و خواهران و یادگاران جبهه و جنگ تبریک می‌گویم و از خدای متعال ‏برایشان توفیقات روزافزون مسئلت دارم. ‏»

برچسب ها: پیرحسین کولیوند ، دفاع مقدس ، جنگ 12 روزه
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