رژیم صهیونیستی حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را تشدید کرده و چند شهرک و منطقه را هدف حملات هوایی، گلوله‌باران توپخانه‌ای، تیراندازی و انفجار قرار داده است.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اطراف منطقه «برعشیت» در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار دادند.

رسانه‌های لبنانی گزارش دادند منطقه «وادی الحجیر» نیز هدف حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

همچنین امروز توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف منطقه «زوطر الشرقیه» را گلوله باران کرد و خودرو‌های نظامی این رژیم نیز به سمت این شهرک آتش گشودند.

منابع لبنانی همچنین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک «دیر سریان» و منطقه «وادی السلوقی» در جنوب لبنان خبر دادند.

المنار گزارش داد نظامیان رژیم صهیونیستی دو انفجار نیز در شهرک‌های «بلیدا» و «عیترون» در جنوب لبنان انجام دادند.

طبق گزارش رسانه‌های لبنانی، ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «میس الجبل» و منطقه «علمان الشومریه» در جنوب لبنان دست به عملیات انفجاری زده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوز‌های نظامی به جنوب لبنان، بار‌ها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

پس از توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳)، نیرو‌های این رژیم با وجود تعهد به خروج از جنوب لبنان، در چند نقطه از خاک این کشور باقی ماندند.

حملات هوایی، عملیات نظامی و ایجاد مواضع و موانع در جنوب لبنان نیز از جمله مواردی است که سازمان ملل آن را نقض آتش‌بس، قطعنامه ۱۷۰۱ و حاکمیت لبنان دانسته است.