کد خبر: 1380717
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۷
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آمادگی مترو برای افزایش ۱۵ درصدی مسافران در آغاز سال تحصیلی

. قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران در برنامه تلویزیونی از پیش‌بینی افزایش حدود ۱۵ درصدی مسافران در ابتدای مهر خبر داد.

جوان آنلاین: محمدرضا حشمتی قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران در یک برنامه تلویزیونی با تشریح اقدامات ویژه شرکت بهره‌برداری مترو تهران برای بازگشایی مدارس، از برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از ناوگان و کاهش سرفاصله حرکت قطار‌ها خبر داد و گفت: با توجه به تجربه سال‌های گذشته و پیش‌بینی افزایش تعداد مسافران در آغاز سال تحصیلی، تمهیدات لازم از مدت‌ها قبل در شرکت بهره‌برداری مترو تهران پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه شرکت بهره‌برداری مترو تهران به عنوان تنها سامانه حمل‌ونقل انبوه به نقش مهمی در جابه‌جایی شهروندان در آغاز سال تحصیلی دارد افزود: یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌های امسال، استفاده حداکثری از ناوگان و ورود بیشترین تعداد قطار ممکن به خطوط مترو است تا بتوانیم سرفاصله حرکت قطار‌ها را کاهش دهیم و شرایط مناسب‌تری برای سفر شهروندان فراهم کنیم.

حشمتی ادامه داد: در حال حاضر هفت خط متروی تهران با ۱۶۳ ایستگاه فعال در حال ارائه خدمات هستند و برای افزایش ظرفیت ناوگان در آستانه بازگشایی مدارس، برخی رده‌های تعمیراتی قطار‌ها که بر اساس دستورالعمل‌ها باید انجام شوند، اما امکان تعلیق موقت آنها وجود دارد، به تعویق افتاده است تا تعداد بیشتری از قطار‌ها وارد خطوط شوند.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، کاهش سرفاصله حرکت قطار‌ها و فراهم کردن امکان یک سفر راحت و ایمن برای شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان در روز‌های ابتدایی سال تحصیلی است.

خدمات‌رسانی به یک میلیون دانش‌آموز و دانشجو در ۱۰ روز نخست سال گذشته

حشمتی درباره میزان استفاده دانش‌آموزان و دانشجویان از مترو در سال گذشته نیز گفت: در ۱۰ روز نخست سال گذشته که خدمات مترو برای دانش‌آموزان و دانشجویان رایگان بود، حدود یک میلیون نفر از این قشر از خدمات مترو استفاده کردند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی میزان افزایش مسافران در سال جاری اظهار کرد: برآورد ما این است که در ابتدای مهرماه با افزایش حدود ۱۵ درصدی مسافران مواجه باشیم.

حشمتی با اشاره به تغییرات ایجادشده در نرخ سوخت و شرایط موجود در کشور افزود: با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌کنیم امسال احتمال ثبت رکورد جابه‌جایی مسافر در ربع قرن فعالیت شرکت بهره‌برداری مترو تهران وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای روز‌های ابتدایی مهرماه، افزایش حدود ۱۵ درصدی مسافران را پیش‌بینی کرده‌ایم و تمام تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است تا بتوانیم مانند همیشه در کنار مردم باشیم و خدمات مناسبی به شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان ارائه کنیم.

برچسب ها: مترو تهران ، بازگشایی مدارس ، سال تحصیلی
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