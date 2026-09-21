کشته شدن ۵ نظامی سعودی در حمله پهپادی نیروهای یمنی

پنج نظامی سعودی، از جمله یک فرمانده در حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به یک خودرو نظامی در منطقه الجوف (شمال یمن) کشته شدند.

جوان آنلاین: خالد حسن الفضلی الشهری فرمانده خودروی نظامی، به همراه چهار نظامی دیگر از نیروهای زمینی عربستان سعودی، پس از ورود به خاک یمن از محور نجران به سمت الجوف، هدف حمله پهپادی قرار گرفتند.

منابع محلی می‌گویند خودروی حامل نظامیان سعودی، بلافاصله پس از عبور از مرز و ورود به منطقه الجوف، توسط پهپادهای نیروهای مسلح یمن هدف قرار گرفته و تمامی پنج سرنشین آن کشته شده‌اند.

استان الجوف در شمال یمن نیز به دلیل نزدیکی به مرز عربستان، طی سال‌های جنگ یمن شاهد درگیری‌های متعددی میان نیروهای مسلح یمن و شبه نظامیان سعودی بوده است.

منطقه نجران در جنوب عربستان و استان الجوف در شمال یمن، به دلیل مجاورت جغرافیایی، از محورهای مهم تحولات امنیتی میان دو طرف محسوب می‌شوند.