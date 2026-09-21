کد خبر: 1380709
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
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احداث ۵۰۰ کیلومتر مسیر مهار سیلاب در تهران

سیلاب معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران از احداث ۴۵۰ کیلومتر کانال و مسیر عبور آب و در دست احداث بودن ۵۰ کیلومتر دیگر خبر داد.

جوان آنلاین: سید علی شریفی معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اینکه سیلاب یکی از مخاطرات اولویت‌دار شهر تهران است، گفت: ۴۵۰ کیلومتر کانال و مسیر آب در پایتخت احداث شده و ۵۰ کیلومتر دیگر در حال احداث است و با مدل‌سازی‌های بارشی، گلوگاه‌های سیلابی شناسایی و رفع می‌شوند.

شریفی گفت: در رابطه با مخاطره سیلاب که یکی از مخاطره‌های اصلی شهر تهران است، به واسطه حوزه آبریز گسترده‌ای که در ارتفاعات شمالی شهر تهران وجود دارد و مسیرها و دره‌هایی که به شهر تهران می‌آید و سوابقی هم که وجود دارد، مثل سیل سال ۶۶ یا سیلابی شدن آب در مترو در اوایل دهه ۹۰ و سیل امامزاده‌داوود که در حریم حاشیه شهر تهران بود، ما این *مخاطره را جز مخاطرات اولویت‌دار* شهر تهران شناسایی کرده‌ایم تا در برابر آن پیشگیری یا آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی افزود: مجموعه اقداماتی لازم است که تا حد زیادی هم انجام شده است. یکی تأمین مسیرهای گذر سیلاب است. *تاکنون حدود ۴۵۰ کیلومتر مسیر، کانال‌ و تونل‌ها احداث شده است. توسعه این شبکه منجر به این می‌شود که بتوان سیلاب را از شمال به جنوب شهر تهران عبور داد. حدود ۵۰ کیلومتر دیگر هم لازم است که در حال احداث است تا شبکه کامل شود.*

رفع خطر گلوگاه‌های سیلابی

معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: رفع خطر گلوگاه‌های سیلابی نیز در دستور کار است. ما با مدل‌سازی‌هایی که کردیم محل این گلوگاه‌های سیلابی را شناسایی کردیم مانند احداث یک پل یا به هم پیوستن دو مسیر آب یا کانال و کافی نبودن ظرفیت آن یا کاهش عرض آن کانال یا مسیر بوده است. این‌ گلوگاهها با اولویت‌بندی رفع خطر می شوند البته در چند ماه اخیر چند نمونه‌اش ایمن شده است.

به گفته شریفی، بحث دیگر در مورد گلوگاه‌ها، گلوگاه‌هایی هستند که خودشان عبور می‌دهند ولی نیاز است به طور مرتب لایروبی و رفع انسدادهای احتمالی است که در آستانه فصل بارش انجام می‌شود.

شریفی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که انجام دادیم، طراحی سامانه‌ایست که مدل‌سازی‌های مختلف بارشی شهر تهر *ان را بر اساس مدل‌های بارشی دور بازگشت‌های ۵ ساله، ۱۰ ساله، ۵۰ ساله، ۱۰۰ ساله و ۲۰۰ سا* له انجام دادیم. هر کدام از این مدل‌های بارشی یک حجمی از بارش را دارند. علاوه بر اینکه گلوگاه‌ها شناسایی شدند، محدوده‌هایی که احتمال پس‌زدگی آب وجود دارد و ضرورت دارد برای این محدوده‌ها آمادگی لازم با *شد، مشخص شد و دستورکار لازم در این باره به شهرداری‌های مناطق داده شده تا در صورتی که بارشی تحت هر کدام از آن مدل‌ها رخ داد، سریع‌تر اقدام کنند و آمادگی لازم را داشته باشند تا حادث* ه‌ ای رخ ندهد.

نصب سنسورهای سطح‌سنجی و دکل‌های دوربینی برای پایش زنده

معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره مدت زمان رسیدن سیل به شهر، گفت: این یک جواب یک سال و نیم دارد و بستگی دارد. سیل‌های برق‌آسا زمان بسیار محدودتری دارند. در این زمینه یکی دیگر از اقدامات، سسنورهای سطح‌سنجی‌ است که در قسمت‌های شمالی دره‌ها و مسیرها مستقر کردیم. این‌ سنسورها سطح آب را نشان می‌دهند و وقتی ارتفاع آب بالا می‌آید، می‌توانند هشدار بدهند.

شریفی یک اقدام دیگر را احداث ۵۰ دکل با دوربین در مناطق مختلف شهر به خصوص نیمه شمالی عنوان کرد.

برچسب ها: سیلاب ، سیلاب های تابستانه ، سیلاب‌
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