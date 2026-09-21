جوان آنلاین: سه رسانه آمریکایی پس از منع ورود خبرنگارانشان به کاخ سفید، علیه دولت دونالد ترامپ شکایت کردند و خواستار بازگرداندن دسترسی خود شدند.
سیانان، اماس ناو و پولیتیکو روز دوشنبه در دادگاه فدرال واشنگتن از دولت ترامپ شکایت کردند. این رسانهها میگویند لغو مجوز خبرنگاران و جلوگیری از ورود آنها به کاخ سفید، حقوق آنها بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.
این سه رسانه همچنین استدلال کردهاند که دولت بدون اطلاع قبلی و طی مراحل قانونی، دسترسی آنها را در واکنش به گزارشهایشان محدود کرده است و از دادگاه خواستهاند این ممنوعیت را لغو کند.
ترامپ پیشتر این رسانهها را به انتشار «اخبار جعلی» و «دروغ» متهم کرده و گفته بود ممنوعیت آنها به دلیل مجموعه گزارشهایشان اعمال شده است.