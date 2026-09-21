شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۴ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۵۲ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۴ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

این وزارتخانه بیان کرد که یک نفر بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده و پیکر ۳ شهید نیز از زیر آوار بیرون آورده شده است. همچنین در این مدت ۱۷ فلسطینی زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۳۹۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۸۳۹ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۴ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از آغاز حملات تاکنون به ۷۳ هزار و ۹۱۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۵۲ نفر رسیده است.