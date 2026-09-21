کد خبر: 1380705
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ارسال مخفیانه تجهیزات زمستانی توسط اروپا به اوکراین

اروپا منابع مطلع می‌گویند که کشورهای اروپایی مخفیانه در حال ارسال تجهیزات به اوکراین جهت آماده‌سازی این کشور برای ادامه جنگ با روسیه در زمستان پیش رو هستند.

جوان آنلاین: شبکه «بلومبرگ» روز دوشنبه از طرح محرمانه اتحادیه اروپا در ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین پرده برداشت.

بلومبرگ به نقل از منابع مطلع گزارش داد که کشورهای اروپایی مخفیانه در حال ارسال تجهیزات به اوکراین جهت آماده‌سازی این کشور برای ادامه جنگ با روسیه در زمستان پیش رو هستند.

در این گزارش آمده است: «متحدان اروپایی کی‌یف هم‌اکنون با ارائه منابعی که در اختیار دارند، از جمله قطعات یدکی نیروگاه‌ها و تجهیزات گرمایشی، در حال مشارکت هستند».

این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، به بلومبرگ گفتند که اوکراین به دلیل حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی این کشور، خود را برای بدترین زمستان از زمان آغاز جنگ آماده می‌کند.

پیش از این نیز «سرهی کورتسکی» نخست وزیر اوکراین با بیان اینکه زمستان پیش رو احتمالا دشوارتر از سال گذشته باشد، گفته بود که کی‌یف در حال معرفی یک برنامه ریاضت اقتصادی سختگیرانه برای تأمین نیازهای نظامی است.

برچسب ها: اروپا ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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