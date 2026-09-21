۳ رسانه مطرح آمریکا برای بازپس‌گیری دسترسی خود به کاخ سفید از دولت ترامپ شکایت و اعلام کردند هدف از این اقدام، جلوگیری از دخالت دولت در تصمیم‌گیری درباره محتوای گزارش‌های رسانه‌ای است.

جوان آنلاین: شبکه‌های خبری سی‌ان‌ان، ام‌اس ناو و پولیتیکو امروز اعلام کردند که علیه دولت ترامپ شکایت کرده‌اند تا از حقوق خود بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا دفاع کنند؛ این اقدام پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ اعلام کرد این رسانه‌ها را از ورود به محوطه کاخ سفید منع خواهد کرد.

به گزارش سی‌ان‌ان که یکی از طرف‌های این دعواست، این درخواست اضطراری قرار است در دادگاه منطقه‌ای فدرال در واشنگتن دی‌سی بررسی شود و ممکن است جلسه استماع و ارائه استدلال‌های حقوقی از سوی دولت فدرال از همین هفته آغاز شود.

این سه رسانه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند «صبح امروز به دولت اطلاع دادیم که شکایتی را برای دفاع از حقوق خود بر اساس متمم اول قانون اساسی و حمایت از این اصل مطرح می‌کنیم که دولت تعیین نمی‌کند رسانه‌ها چه چیزی را گزارش یا منتشر کنند».

این رسانه‌ها افزودند «کاخ سفید بدون اطلاع قبلی یا طی کردن روند قانونی، مجوز فعالیت خبرنگاران ما را لغو کرد، زیرا با گزارش‌های ما مخالف بود. اگر این اقدام بدون چالش باقی بماند، آزادی مطبوعات و حق مردم برای دسترسی به خبرنگاری مستقل و عاری از مداخله دولت را تهدید می‌کند».

به گزارش این شبکه آمریکایی، اقدام دولت ترامپ و رویارویی احتمالی ناشی از آن، یکی از برجسته‌ترین حملات دولت ترامپ به رسانه‌ها محسوب می‌شود و پیامدهای آن فراتر از سه رسانه ممنوع‌شده خواهد بود. ترامپ روز جمعه، هنگام اعلام این ممنوعیت، گفت که ممکن است رسانه‌های دیگری را هم به این فهرست اضافه کند.

پس از آنکه ترامپ اعلام کرد به دلیل نارضایتی از نحوه پوشش خبری این سه رسانه، آنها را از ورود به کاخ سفید منع می‌کند، کارت‌های خبرنگاران آن‌ها برای دسترسی به محوطه کاخ سفید غیرفعال شد.

در پی اعلام این تصمیم، کارشناسان حقوقی این ممنوعیت را به‌طور گسترده مغایر با قانون اساسی آمریکا دانسته و آن را تبعیض‌آمیز و آسیب‌زننده به توانایی رسانه‌ها برای پوشش مسائل خوانده و محکوم کردند.

به گزارش سی‌ان‌ان، انتظار می‌رود این شکایت تا حد زیادی بر استدلال مبهمی که ترامپ روز جمعه برای لغو دسترسی این سه رسانه مطرح کرد، متکی باشد؛ او گفت که از «گزارش‌های منفی» این رسانه‌ها خوشش نمی‌آید.