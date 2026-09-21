اختلال دوباره در سامانه کنترل ترافیک هوایی، پروازهای انگلیس را مختل کرد

نقص فنی تازه در سامانه کنترل ترافیک هوایی انگلیس، بار دیگر برنامه پروازها را به‌هم ریخته و هزاران مسافران در فرودگاه‌های این کشور را سرگردان کرده است.

جوان آنلاین: رسانه‌های انگلیس روز دوشنبه از اعمال محدودیت‌های پروازی در پی نقص فنی در مرکز کنترل ترافیک هوایی «پرستویک» خبر دادند. شرکت خدمات ترافیک هوایی انگلیس موسوم به «نتس» اعلام کرده که مهندسان سرگرم رفع مشکل هستند و محدودیت‌هایی برای حفظ ایمنی پروازها اعمال شده است.

به گزارش ایرنا، اسکاتیش‌سان هم گزارش داد که اختلال حوالی ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح آغاز شده و پروازهای فرودگاه‌های گلاسگو، ادینبرو و پرستویک را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش، برخی پروازهای گلاسگو بیش از دو ساعت و نیم تأخیر داشته‌اند.

به نوشته این رسانه، مشکل امروز توان مرکز کنترل ترافیک هوایی اسکاتلند برای هدایت پروازها را حدود ۶۰ درصد کاهش داده و باعث تأخیر پروازهایی به مقصد لندن، بلفاست، رم و آمستردام شده است.

این اختلال کمتر از دو هفته پس از حادثه‌ای رخ داد که به لغو حدود دو هزار پرواز انجامید. هایدی الکساندر وزیر حمل‌ونقل انگلیس، آن حادثه را غیرقابل قبول توصیف کرد و خواستار بررسی مستقل شد.

«نتس» جمعه هفته پیش در گزارش مقدماتی خود اعلام کرد که منشأ حادثه پیشین، نقص نرم‌افزاری در بخشی از سامانه داده‌های پرواز بوده است. این نقص هنگام پردازش درخواست اختصاص کد شناسایی به یک هواپیما بروز و بخشی از اطلاعات پرواز را دچار اشکال کرد.

بر اساس گزارش رسمی این شرکت، نقص سامانه باعث شد کارکنان کنترل ترافیک هوایی به بخشی از اطلاعات پروازها دسترسی نداشته باشند و برای حفظ ایمنی، شمار پروازها را محدود کنند.

این وضعیت حدود شش ساعت ادامه داشت و اگرچه فعالیت سامانه همان شب به حالت عادی بازگشت، بیش از دو روز طول کشید تا بی‌نظمی ناشی از تأخیر و لغو پروازها برطرف شود.

فایننشال‌تایمز گزارش داده است که شرکت‌های هواپیمایی در پی اختلال اوایل ماه، خواستار دریافت ده‌ها میلیون پوند غرامت و اصلاح سازوکار پاسخگویی نتس شده‌اند. رایان‌ایر درخواست کناره‌گیری مدیرعامل این شرکت را تکرار کرده و ایزی‌جت نیز از تکرار ناکامی‌های آن انتقاد کرده است.