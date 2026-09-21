اخراج محرمانه هزاران مهاجر در دولت ترامپ به کشورهای ثالث

تحقیقات یک سازمان غیردولتی در فرانسه نشان می‌دهد دولت دوم دونالد ترامپ براساس قراردادهای محرمانه با ۳۵ کشور در حال توسعه، بیش از ۲۵ هزار نفر را اخراج کرده و برای اینکار ۴۱۰ میلیون دلار نیز اختصاص داده است.

جوان آنلاین: از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳)، واشنگتن در حال امضای قرارداد با کشورهای در حال توسعه برای پذیرش مهاجرانی است که امکان بازگرداندن آنها به صورت قانونی به کشورهایشان وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، براساس تحقیقی که امروز دوشنبه سازمان غیردولتی فوربیدن استوریز (Forbidden Stories)مستقر در فرانسه منتشر کرد، ایالات متحده بیش از ۲۵ هزار نفر مهاجر را طبق قراردادهای محرمانه با ۳۵ کشور اخراج کرده و آنها را به کشورهای ثالث طرف قرارداد فرستاده است. گفته می‌شود این مهاجران هیچ گونه پیوندی با کشورهای طرف قرارداد ندارند.

براساس تحقیقات انجام شده توسط این موسسه، دولت ایالات متحده ۴۱۰ میلیون دلار به کشورهای پذیرنده یا آژانس‌های سازمان ملل برای تسهیل بازگشت‌ها اختصاص داده است.

مطابق داده های جمع آوری شده این سازمان فرانسوی، تا تاریخ ۳۱ اوت(۹ شهریور)، دستکم ۲۵ هزار و ۴۴۷ نفر به کشورهای ثالث اخراج شده‌اند.

بدین ترتیب که حدود ۲۰ هزار نفر به مکزیک و بقیه به ۲۷ کشور دیگر در آمریکای لاتین، قاره آفریقا و اقیانوس آرام فرستاده شده اند و توافق‌نامه‌ با هفت کشور دیگر باقیمانده نیز در حال نهایی شدن است.

در بخش دیگر از نتایج این تحقیق آمده است که توافق آمریکا با کشورهای مختلف متفاوت است؛ از جمله در مورد اینکه کدام ملیت‌ها ممکن است اخراج شوند و اینکه آیا افراد دارای سوابق کیفری پذیرفته می‌شوند یا خیر.

خبرگزاری فرانسه (AFP) اوایل سال جاری گزارش داد که واشنگتن از ممنوعیت‌ و محدودیت‌ صدور ویزا برای کشورهای آفریقایی به منظور تحت فشار قرار دادن آنها جهت پذیرش اخراجی‌ها استفاده می‌کند.

وکیلان مدافع نیز در گفت‌وگو با این خبرگزاری اعلام کردند که مهاجران اخراجی بدون هیچ اتهامی در کشورهایی که هیچ پیوندی با آنها نداشته و از حقوق اندکی برخوردارند، نگهداری می‌شوند.

براساس تحقیق فوربیدن استوریز، ۴۹ کشور از ۵۴ کشور آفریقایی برای پذیرش اخراجی‌ها طرف مذاکره با واشنگتن قرار گرفته اند. براساس این پژوهش، یک بخش کمتر شناخته شده از وزارت امور خارجه به نام «دفتر بازگشت» که در ماه مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) ایجاد شده، بیشتر مذاکرات و پرداخت‌ها را به کشورهای ثالث انجام می‌دهد.