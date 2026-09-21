تجارت دریایی انگلیس: اصابت پرتابه به نفتکشی در تنگه هرمز دو مجروح بر جا گذاشت

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس از اصابت یک پرتابه ناشناس به نفتکشی در حال عبور از تنگه هرمز و جراحت سطحی دو نفر از خدمه آن خبر داد.

جوان آنلاین: مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای به نقل از مقام‌های نظامی اعلام کرد که این نفتکش هنگام ورود از مسیر تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این اطلاعیه، دو نفر از خدمه نفتکش دچار جراحت سطحی شده‌اند، اما شناور با نیروی محرکه خود به مسیرش به‌سوی بندر بعدی ادامه می‌دهد.

این مرکز همچنین اعلام کرد که تاکنون هیچ پیامد زیست‌محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌های مسئول در حال بررسی موضوع هستند.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس در این هشدار، نام نفتکش، پرچم، مالک و مقصد آن را مشخص نکرده و جزئیاتی نیز درباره نوع پرتابه یا منشأ شلیک آن ارائه نداده است.

این مرکز از شناورهای حاضر در منطقه خواست با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارش دهند.