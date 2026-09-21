توزیع رایگان شیر و تغذیه در مدارس دولتی ابلاغ شد

جوان آنلاین: معاونت برنامهریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «تأمین اقلام تغذیه رایگان صرفاً از کارخانهها و تأمینکنندگان مورد تأیید دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مجاز خواهد بود.
نظارت بهداشتی و کیفی بر واحدهای تولیدی، از طریق نمونهبرداری و آزمایشهای دورهای، توسط معاونتهای دانشگاههای علوم پزشکی استانها صورت میپذیرد؛ نظارت بر فرآیند حملونقل و نگهداری نیز بر عهده گروه تخصصی بهداشت محیط است.
ثبت اطلاعات دانشآموزان بر اساس سامانه سیدا و تنظیم صورتجلسه برای هر مرحله تحویل شیر، از الزامات اجرایی این طرح است.
بر اساس مصوبه ی ۸۳ امین جلسه ی ستاد تنظیم بازار مسئولیت تأمین شیر بر عهدهی استانداران است.»