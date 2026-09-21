دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به مناسبت سالروز انقلاب این کشور تصریح کرد که انقلاب، نقش منطقه ای به یمن داد و ملت یمن تا زمان توقف تجاوزات و محاصره، به مبارزه خود ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: دفتر سیاسی جنبش انصارالله با صدور بیانیه ای به مناسبت ۲۱ سپتامبر سالروز انقلاب یمن تأکید کرد که انقلاب سپتامبر باعث شد یمن نقشی فعال در سطح منطقه‌ای ایفا کند. این جنبش خاطرنشان کرد که ملت یمن همچنان در حال گذراندن جنگی برای دستیابی به استقلال و رفع محاصره است.

به گزارش مهر، جنبش انصارالله یمن، امروز دوشنبه اظهار داشت که انقلاب سپتامبر، یمن را به جایگاه یک بازیگر منطقه‌ای رساند و ملت یمن همچنان در حال مبارزه برای تحقق استقلال و رفع محاصره است.

انصارالله در بیانیه‌ خود اعلام کرد: پایداری و استواری ملت ما در برابر تجاوز، عنوان و نماد انقلاب مبارکی است که تلاش‌های اجتماعی را متحد کرد.

این بیانیه تصریح کرد که این انقلاب جوان و اصولی که بر آن بنا شده، یمن را به جایگاه یک بازیگر منطقه‌ای منتقل کرد و نقش انسانی و اخلاقی خود را در حمایت از غزه و مقابله با نسل‌کشی در آن ایفا کرده است.

این دفتر تأکید کرد که ملت یمن همچنان در نبرد برای حاکمیت و استقلال خود قرار دارد تا زمانی که تجاوزات متوقف، محاصره رفع و اهداف برحق آن‌ها محقق شود.

مردم یمن در انقلاب ۲۱ سپتامبر موفق شدند پس از درگیری‌های مسلحانه که در پی اعتراضات گسترده مردمی علیه تصمیمات دولت دست نشانده یمن انجام شد، مراکز تصمیم‌گیری سیاسی در صنعا را به دست بگیرند.

وزارت کشور صنعا: دستگاه‌های امنیتی در بالاترین سطح آمادگی هستند

از سوی دیگر سرلشکر عبدالکریم الحوثی، وزیر کشور دولت صنعا، بر آمادگی کامل دستگاه‌های امنیتی برای خنثی‌سازی نقشه‌ها و ابزارهای دشمن و پاسخگویی به چالش‌های امنیتی تأکید کرد.

وی توضیح داد که دستگاه‌های امنیتی در حال حاضر ارائه تمامی خدمات امنیتی و اداری به شهروندان در مناطق آزادشده در منطقه ساحل غربی را آغاز کرده‌اند.

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز روز گذشته (یکشنبه) تأکید کرد که اقدامات نیروهای مسلح یمن در برخی مناطق ساحلی، یک «عملیات ملی برای اعمال حاکمیت و بیرون راندن تجمع نیروهای سعودی» بوده است.

این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که نیروهای مسلح یمن در بسیاری از استان‌ها با نیروهای تحت حمایت عربستان درگیر هستند؛ این درگیری‌ها پس از حملات پیشگیرانه نیروهای یمنی علیه تجمع‌های میدانی دشمن و همزمان با هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی در خاک عربستان به عنوان پاسخ به تجاوزات و محاصره علیه یمن صورت می‌گیرد.