کد خبر: 1380696
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

انصارالله: یمن به جایگاه بازیگر منطقه‌ای رسیده است

یمن دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به مناسبت سالروز انقلاب این کشور تصریح کرد که انقلاب، نقش منطقه ای به یمن داد و ملت یمن تا زمان توقف تجاوزات و محاصره، به مبارزه خود ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: دفتر سیاسی جنبش انصارالله با صدور بیانیه ای به مناسبت ۲۱ سپتامبر سالروز انقلاب یمن تأکید کرد که انقلاب سپتامبر باعث شد یمن نقشی فعال در سطح منطقه‌ای ایفا کند. این جنبش خاطرنشان کرد که ملت یمن همچنان در حال گذراندن جنگی برای دستیابی به استقلال و رفع محاصره است.

به گزارش مهر، جنبش انصارالله یمن، امروز دوشنبه اظهار داشت که انقلاب سپتامبر، یمن را به جایگاه یک بازیگر منطقه‌ای رساند و ملت یمن همچنان در حال مبارزه برای تحقق استقلال و رفع محاصره است.

انصارالله در بیانیه‌ خود اعلام کرد: پایداری و استواری ملت ما در برابر تجاوز، عنوان و نماد انقلاب مبارکی است که تلاش‌های اجتماعی را متحد کرد.

این بیانیه تصریح کرد که این انقلاب جوان و اصولی که بر آن بنا شده، یمن را به جایگاه یک بازیگر منطقه‌ای منتقل کرد و نقش انسانی و اخلاقی خود را در حمایت از غزه و مقابله با نسل‌کشی در آن ایفا کرده است.

این دفتر تأکید کرد که ملت یمن همچنان در نبرد برای حاکمیت و استقلال خود قرار دارد تا زمانی که تجاوزات متوقف، محاصره رفع و اهداف برحق آن‌ها محقق شود.

مردم یمن در انقلاب ۲۱ سپتامبر موفق شدند پس از درگیری‌های مسلحانه که در پی اعتراضات گسترده مردمی علیه تصمیمات دولت دست نشانده یمن انجام شد، مراکز تصمیم‌گیری سیاسی در صنعا را به دست بگیرند.

وزارت کشور صنعا: دستگاه‌های امنیتی در بالاترین سطح آمادگی هستند

از سوی دیگر سرلشکر عبدالکریم الحوثی، وزیر کشور دولت صنعا، بر آمادگی کامل دستگاه‌های امنیتی برای خنثی‌سازی نقشه‌ها و ابزارهای دشمن و پاسخگویی به چالش‌های امنیتی تأکید کرد.

وی توضیح داد که دستگاه‌های امنیتی در حال حاضر ارائه تمامی خدمات امنیتی و اداری به شهروندان در مناطق آزادشده در منطقه ساحل غربی را آغاز کرده‌اند.

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز روز گذشته (یکشنبه) تأکید کرد که اقدامات نیروهای مسلح یمن در برخی مناطق ساحلی، یک «عملیات ملی برای اعمال حاکمیت و بیرون راندن تجمع نیروهای سعودی» بوده است.

این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که نیروهای مسلح یمن در بسیاری از استان‌ها با نیروهای تحت حمایت عربستان درگیر هستند؛ این درگیری‌ها پس از حملات پیشگیرانه نیروهای یمنی علیه تجمع‌های میدانی دشمن و همزمان با هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی در خاک عربستان به عنوان پاسخ به تجاوزات و محاصره علیه یمن صورت می‌گیرد.

برچسب ها: انصارالله یمن ، ارتش یمن ، مقاومت یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

فکر نمی‌کردم روزی مادر شهید شوم

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

رمز وحشت ترامپ از انتخابات نوامبر‌

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار