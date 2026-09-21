کد خبر: 1380695
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

حملات توپخانه منابع سوری از ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به سوریه در سایه انفعال رژیم جولانی خبر دادند.

جوان آنلاین: نظامیان رژیم صهیونیستی مناطق روستایی غرب استان درعا در جنوب سوریه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، نظامیان اسرائیلی چندین گلوله توپخانه به سمت دره‌های عابدین و الرقاد شلیک کردند و همزمان اطراف روستای جمله در منطقه حوض الیرموک در حومه استان درعا را هدف قرار دادند.

منابع سوری اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی از یکی از مواضع خود در امتداد خط آتش‌بس سال ۱۹۷۴ به سمت اطراف شهرک عابدین تیراندازی کردند.

این حملات یک روز پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل طی چند ساعت، دو بار مناطق روستایی استان قنیطره در جنوب سوریه را هدف قرار داد و با توپخانه، جنوب‌شرق شهرک الرفید و روستای بئر عجم را گلوله‌باران کرد.

پیش از این، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از زمان براندازی نظام بشار اسد تا ۱۹ سپتامبر جاری بیش از هزار مورد تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی علیه این کشور ثبت شده و شدت این تجاوزات طی سال جاری افزایش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵، ۴۶۰ مورد تجاوز و در سال ۲۰۲۶، ۵۹۴ مورد ثبت شده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه تاکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تنها به پیشروی های زمینی ختم نمی شود بلکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ مورد حمله هوایی و زمینی ثبت شده است.

پس از سقوط نظام بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۱۴، رژیم صهیونیستی اشغال خاک سوریه را گسترش داد، کنترل منطقه حائل را به دست گرفت و توافق‌نامه عدم درگیری ۱۹۷۴ بین دو طرف را باطل اعلام کرد. بر اساس این توافق‌نامه، یک منطقه حائل تحت حاکمیت سوریه برای جدا کردن نیروهای سوری و اسرائیلی ایجاد شد و نیروی ناظر بر عدم درگیری سازمان ملل متحد (UNDOF) بر اجرای آن نظارت داشت.

تجاوزهای رژیم صهیونیستی اخیراً در قنیطره افزایش یافته است، و سوری‌ها از تجاوز نظامیان اسرائیلی به زمین‌های کشاورزی، منبع معیشت آنها، تخریب صدها هکتار جنگل، و بازداشت افراد، ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی و بازرسی رهگذران شکایت دارند.

با وجود اینکه رژیم جولانی هیچ تهدیدی برای تل‌آویو ندارد، ارتش رژیم صهیونیستی بارها وارد سوریه شده و حملات هوایی انجام می‌دهد که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب اماکن نظامی، وسایل نقلیه، سلاح‌ها و مهمات متعلق به ارتش سوریه شده است. رژیم جولانی در برابر این تجاوزات نه تنها هیچ اقدام عملی از خود نشان نداده بلکه خواهان مذاکره با تل آویو است.

برچسب ها: حملات توپخانه‌ای ، رژیم صهیونیستی ، جنگ سوریه
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