سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز و هدف قرار کرفتن یک نفتکش خبر می‌دهد.

جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز دوشنبه، ۳۰ شهریور، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: گزارشی درباره وقوع حادثه برای یک کشتی در حال عبور از تنگه هرمز دریافت کردیم.

این بیانیه می‌گوید: مقام‌های نظامی به سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اطلاع داده‌اند یک نفتکش که ترانزیت ورودی را انجام می‌داد توسط یک پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفته است.

براساس این بیانیه، دو نفر از خدمه این نفتکش جراحات جزئی دیده‌اند و گزارش شده است که کشتی به مسیر خود به‌سمت بندر بعدی ادامه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: در حال حاضر هیچ گزارشی از اثرات زیست‌محیطی وجود ندارد؛ مقام‌ها در حال بررسی حادثه هستند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس عنوان کرد: به کشتی‌ها توصیه می‌شود با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

پیش از این نیز سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: یک نفتکش مورد اصابت پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده است؛ حریقی که اکنون مهار شده است.