جوان آنلاین: تیم های فوتبال اتلتیکو مادرید و رئال در هفته هفتم لالیگا روز گذشته (یکشنبه ۲۹ شهریور) در ورزشگاه واندا متروپولیتانو در دربی مادرید رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود اتلتیکو به پایان رسید. خوزه مورینیو سرمربی پرتغالی رئال در پایان این بازی حمله تندی به میگل آنجل اورتیز آریاس داور بازی داشت و معتقد بود در دو صحنه بازیکنان اتلتیکو را باید اخراج می کرد.

مورینیو از تصمیم میگل آنخل اورتیز آریاس، داور مسابقه، برای اخراج نکردن کریستیان رومرو و کانگ این لی، دو بازیکن اتلتیکومادرید، به شدت عصبانی بود. این دو بازیکن در نیمه نخست روی جود بلینگام و فدریکو والورده مرتکب خطا شدند؛ خطاهایی که مورینیو معتقد بود هر دو مستحق دریافت کارت قرمز بودند.

مورینیو باخت در دربی مادرید را گردن داور انداخت

مورینیو در نشست خبری پس از بازی، یک تصویر رنگی در اندازه A۴ از دو صحنه خطا به همراه خود آورده بود و آن را مقابل خبرنگاران گرفت.

او گفت: می‌توانیم نشست خبری را همین‌جا تمام کنیم، چون داستان بازی همین‌جاست؛ این دو صحنه، دو کارت قرمز واضح بودند. اگر بازی ۱۱ نفره مقابل ۱۰ نفر برای ما سخت بود، فقط می‌توانیم تصور کنیم که بازی برای ۵۰ دقیقه با ۱۱ بازیکن مقابل ۹ بازیکن چطور می‌شد.

سرمربی رئال مادرید ادامه داد: بنابراین باید خودم را به در آغوش گرفتن بازیکنانم محدود کنم؛ بازیکنانی که همه توانشان را گذاشتند و در نیمه نخست با اعتمادبه‌نفس و کیفیت بالایی بازی کردند. بعد از این اتفاقات، کسانی که باید خوشحال باشند، علاوه بر هواداران اتلتیکو که سه امتیاز را به دست آوردند، کمیته انتصاب داوران است.

مورینیو همچنین به تصمیمات داوری در دیدارهای قبلی اشاره کرد و مدعی شد تصمیماتی علیه رئال مادرید گرفته شده، در حالی که به گفته او اتلتیکومادرید و بارسلونا از برخی تصمیمات داوری سود برده‌اند.