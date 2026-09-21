کد خبر: 1380686
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رزمایش دریایی پاکستان در بحبوحه تحولات امنیتی منطقه

رزمایش دریایی رزمایش دریایی «سی اسپارک ۲۰۲۶» نیروی دریایی پاکستان در شرایطی ادامه دارد که تحولات اخیر، اهمیت آمادگی و حفاظت از امنیت آبراه ها و مسیرهای حیاتی دریایی در منطقه را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.

جوان آنلاین: دریاسالار «نوید اشرف» فرمانده نیروی دریایی پاکستان با حضور در یگان های مستقر در دریا و مناطق ساحلی، روند برگزاری این رزمایش را بررسی کرد.

این رزمایش که از اول سپتامبر آغاز شده هر دوسال برگزار می شود و طی آن طیف کاملی از عملیات دریایی و توانایی نیروها برای انتقال سریع از شرایط عادی به وضعیت عملیاتی تمرین می شود.

رزمایش «سی اسپارک ۲۰۲۶» با توجه به تغییر ماهیت نبردهای دریایی، علاوه بر عملیات چندحوزه ای، شامل عملیات در محیط اطلاعاتی و استفاده گسترده از سامانه های بدون سرنشین است؛ موضوعی که نشان دهنده تمرکز نیروی دریایی پاکستان بر فناوری های جدید و آمادگی برای مقابله با تهدیدهای نوظهور در محیط دریایی است.

رسانه های پاکستانی نیز با اشاره به شرایط متغیر امنیت دریایی، این رزمایش را بخشی از تلاش نیروی دریایی پاکستان برای تقویت آمادگی عملیاتی و حفاظت از امنیت دریایی دانسته اند. همزمان، در روزهای اخیر یک حادثه دریایی میان شناورهای هند و پاکستان در دریای عرب و افزایش تنش های دیپلماتیک میان دو کشور، توجه بیشتری را به حساسیت امنیتی این پهنه دریایی جلب کرده است.

فرمانده نیروی دریایی پاکستان پس از بازدید از یگان های شرکت کننده، سطح آمادگی عملیاتی، روحیه و عملکرد نیروهای حاضر در رزمایش را مطلوب ارزیابی کرد.

برچسب ها: رزمایش دریایی ، پاکستان ، رزمایش مشترک
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