تبعات بسته شدن تنگه هرمز برای قطر

جوان آنلاین: سعد الکعبی رئیس اجرایی شرکت انرژی قطر اعلام کرد که بحران مربوط به تنگه هرمز ممکن است باعث به تعویق افتادن برخی پروژه های توسعه ای این شرکت شود چرا که نمی توان تجهیزات مهم را به این کشور رساند.

به گزارش مهر، وی در جریان یک کنفرانس اقتصادی در نیویورک گفت: شرکت انرژی قطر در حال حاضر مقادیر بسیاری کمی از گاز طبیعی مایع را تولید می کند.

لازم به ذکر است قطر شاهد ثبت بزرگترین کسری فصلی بودجه خود را در نزدیک به یک دهه گذشته بود زیرا درآمدهای حاصل از تولید گاز طبیعی به دلیل تجاوز آمریکا علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز از بین رفت.

وزارت دارایی قطر اعلام کرده بود که این کشور در سه ماهه دوم سال با کسری بودجه ۲۱.۲ میلیارد ریالی معادل ۵.۸ میلیارد دلار مواجه شده است. این رقم بالاترین میزان کسری از پایان سال ۲۰۱۶ تاکنون محسوب می شود و دو برابر کسری ۱۰.۳ میلیارد ریالی در دوره پیشین است.