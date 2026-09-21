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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۷
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پشت پرده قتل ۵ عضو یک خانواده؛ ادعای متهم درباره مشکلات مالی

قاتل قاتل پنج عضو یک خانواده در محله سیمون‌بولیوار تهران، با حضور در دادسرای جنایی تهران، درباره انگیزه و جزئیات این جنایت توضیحاتی ارائه کرد.

جوان آنلاین: ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، امروز با حضور در دادسرای جنایی تهران و در حضور محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، روند رسیدگی به این پرونده را از نزدیک پیگیری کرد.

به گزارش مهر، در جریان این دیدار، متهم در پاسخ به پرسش‌های رئیس کل دادگستری تهران درباره وضعیت روحی و روانی خود گفت که پیش از وقوع جنایت سابقه بیماری روحی و روانی نداشته و مصرف مواد مخدر نیز نداشته است.

وی درباره وضعیت شخصی و شغلی خود اظهار کرد: ۴۴ ساله و دیپلمه است و تاکنون ازدواج نکرده است. به گفته او، پس از ساخت‌وساز در ملک پدری، مدتی در زمینه خرید و فروش خودرو فعالیت داشته اما پس از تشکیل دو پرونده کلاهبرداری در شهرستان، با مسدود شدن کد ملی و ممنوعیت دریافت خدمات مواجه شده و حساب‌هایش نیز مسدود شده است.

متهم مدعی شد پس از بروز مشکلات مالی از خانواده خود درخواست کمک کرده و از مادرش خواسته برای رفع مشکلات قضایی و گرفتن وکیل به او کمک کند، اما این حمایت انجام نشده و در نهایت از خانه نیز خارج شده است.

وی در ادامه درباره انگیزه ارتکاب جنایت گفت: اختلافات و مشکلات خانوادگی موجب شد شرایط روحی نامناسبی پیدا کند و در ادامه، اعضای خانواده خود را به قتل برساند.

عتباتی: برای حل مشکلات باید به دستگاه قضایی مراجعه می‌کردی

رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به اظهارات متهم گفت: اگر با مشکل مواجه بودی، باید به دستگاه قضایی مراجعه می‌کردی؛ دستگاه قضایی برای رسیدگی به همین مشکلات و اختلافات ایجاد شده است.

عتباتی همچنین تأکید کرد موضوع وضعیت روحی و روانی متهم و سایر ابعاد پرونده توسط دادستان و بازپرس پرونده بررسی خواهد شد.

شهریاری: انگیزه متهم مسائل مالی و اختلافات خانوادگی است

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، نیز درباره آخرین جزئیات پرونده اظهار کرد: انگیزه‌ای که متهم تاکنون مطرح کرده، همچنان مسائل مالی و اختلافات خانوادگی است. وی مدعی شده اموالی از خانواده به او تعلق نگرفته و در ادامه، پس از اینکه موضوع قتل‌ها را با برخی افراد مطرح کرده و آنها با او همکاری نکرده‌اند، اقدام به قتل آنها کرده است.

شهریاری با اشاره به پیچیدگی اقدامات متهم پس از وقوع جنایت گفت: پرونده مربوط به فقدان پنج نفر از اعضای خانواده نزد این متهم بوده و او تلاش کرده با اقدامات مختلف، روند تحقیقات را منحرف کند.

وی افزود: متهم برای مخفی کردن ماجرا، حساب‌های کاربری و اطلاعات مربوط به افراد متوفی را فعال کرده و پیام‌هایی ارسال کرده است تا این‌گونه وانمود کند که افراد مورد نظر در خارج از کشور، از جمله ترکیه، حضور دارند.

سرپرست دادسرای جنایی تهران تأکید کرد: ابعاد مختلف این پرونده، انگیزه دقیق متهم و نقش احتمالی سایر افراد در جریان تحقیقات قضایی و پلیسی بررسی خواهد شد.

برچسب ها: دادگستری استان تهران ، قاتل‌ ، مشکلات مالی
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