زاخارووا: زلنسکی به سرنوشت هیتلر دچار خواهد شد

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به سرنوشت ناپلئون و هیتلر دچار خواهد شد و به دست تاریخ نابود می شود.

وی اضافه کرد: همان طور که تاریخ کسانی را که به نفرت پراکنی از بشریت مبادرت کرده اند نابود کرده در خصوص زلنسکی نیز این موضوع صدق خواهد کرد.

زاخارووا تصریح کرد: تاریخ شاهد ظهور شخصیت هایی بوده که فکر می کردند با تکیه بر قدرت نظامی خود می توانند همه را وادار کنند با صدای سلاح هایشان به رقص درآیند، اما آنها هرگز موفق نشدند انسانیت یا بشریت را از میان ببرند، بلکه این تاریخ بود که خود آنها را از میان برداشت.

وی گفت: غربی ها تلاش کردند زلنسکی را یک شخصیت صلح طلب نشان دهند و این تنها یک تلاش تبلیغاتی گمراه کننده بود. زمانی که ما اعلام کردیم این تبلیغات دروغ است ما را به عدم صبر و جانبداری متهم کردند اما زلنسکی امروزه علنا تهدیدات خود را مطرح می کند.