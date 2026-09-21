معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از آغاز سال تحصیلی و ثبت نام بیش از یک‌میلیون و سیصد هزار دانش اموز پایه هفتم خبر داد.

جوان آنلاین: سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان با اشاره به حضور مسئولان و دستگاه‌های مختلف در این مراسم گفت: امروز نیروهای نظامی، انتظامی، لشکری و کشوری، استاندار و مسئولان مختلف در سراسر کشور در کنار دانش‌آموزان حضور یافتند تا آغاز سال تحصیلی و رویش شکوفه‌ها و جوانه‌ها را جشن بگیرند.

به گزارش مهر، وی افزود: شعار پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی امسال «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» است و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز پایه هفتم در مدارس متوسطه اول سراسر کشور، سال تحصیلی خود را به‌صورت رسمی آغاز می‌کنند.

آذرکیش با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سال تحصیلی جدید گفت: امسال با برنامه‌ریزی‌های وزارت آموزش و پرورش با هدایت علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، و همچنین اهتمام و حمایت رئیس‌جمهور، اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در برنامه‌های امسال، موضوعات عدالت، کیفیت و هویت به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود و نقش دانش‌آموزان در این مسیر برای ما اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به تغییر شرایط دانش‌آموزان در ورود از دوره ابتدایی به متوسطه اول اظهار کرد: دانش‌آموزان در دوره ابتدایی معمولاً با یک معلم آموزش می‌بینند، اما در دوره متوسطه اول با بیش از ۱۰ تا ۱۲ معلم مواجه می‌شوند و مسیر آموزشی و تربیتی متفاوتی را تجربه می‌کنند؛ بنابراین حضور و همراهی ما در کنار دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد.

آذرکیش تأکید کرد: بیش از هر چیز، خود دانش‌آموزان باید در فرایند یادگیری نقش‌آفرینی کنند. اگر دانش‌آموزان بخواهند و بتوانند، می‌توانند نقش ارزشمندی در این فرایند داشته باشند.

وی آغاز دوره متوسطه را «آغاز سفری تازه برای شکوفا شدن» توصیف کرد و گفت: امروز آغاز یک مسیر تازه برای شکوفایی جوانه‌های دانش‌آموزی در سراسر کشور است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین از همراهی دستگاه‌های مختلف در آغاز سال تحصیلی قدردانی کرد و گفت: از تمامی دست‌اندرکاران و مجموعه‌هایی که برای قرار گرفتن آموزش و پرورش در صدر برنامه‌ها و اولویت‌ها همراهی کردند، تشکر می‌کنم. امروز از بخش‌های مختلف اجرایی کشور، نهادهای امنیتی و نظارتی و نهادهای عمومی در کنار دانش‌آموزان و خانواده‌ها حضور دارند.

آذرکیش در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان گفت: تلاش کنیم با هم بیاموزیم، به یکدیگر بیاموزیم و از یکدیگر یاد بگیریم. «باهم‌آموزی، به‌هم‌آموزی و ازهم‌آموزی» باید در فعالیت‌های معلمان و دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: کار گروهی و تیمی، مهارت تفکر و حل مسئله از جمله مهارت‌هایی است که دانش‌آموزان باید در مدرسه یاد بگیرند و بتوانند با راهبری خانواده‌ها، معلمان و مدیران مدارس، برای مسائل مربوط به محله، خانواده و کشور راه‌حل پیدا کنند.