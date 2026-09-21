نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران با اتوبوس‌های جدید ادامه دارد؛ در همین مسیر، بخشی از اتوبوس‌های یوتانگ در جریان انتقال دریایی به کشور آسیب دیدند، اما روند همکاری با شرکت چینی برقرار است.

جوان آنلاین: تهران سال‌هاست با چالش فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و آلودگی هوا مواجه است مسئله‌ای که توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را به یکی از مطالبات اصلی شهروندان تبدیل کرده است. در همین راستا، مدیریت شهری تهران با هدف افزایش ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، تسهیل تردد شهروندان و کاهش آلایندگی، قراردادهایی برای تأمین اتوبوس‌های جدید، از جمله اتوبوس‌های برقی، با شرکت‌های چینی منعقد کرده و بخشی از این ناوگان نیز وارد کشور شده است.

اتوبوس‌های آسیب‌دیده نیز به کشور منتقل شدند

در حالی که روند تأمین و انتقال این اتوبوس‌ها برای ورود به چرخه حمل‌ونقل عمومی تهران ادامه داشت، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه از آسیب دیدن تعدادی از این اتوبوس‌ها در جریان انتقال دریایی به کشور خبر داد.

زاکانی با اشاره به وضعیت اتوبوس‌های چینی اظهار کرد: «در جریان انتقال دریایی، آمریکایی‌ها به تعدادی از اتوبوس‌ها تعرض کرده و ۱۸ دستگاه آسیب دیده‌اند.» به گفته شهردار تهران، اتوبوس‌ها در بندرعباس تخلیه شده‌اند و حتی اتوبوس‌های آسیب‌دیده نیز به کشور منتقل شده‌اند.

این اتفاق در شرایطی رخ داده است که توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران با هدف پاسخگویی به نیاز روزافزون شهروندان و کاهش فشار ناشی از کمبود اتوبوس در شبکه شهری دنبال می‌شود؛ ناوگانی که توسعه آن علاوه بر افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران، در برنامه‌های مدیریت شهری برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و بهبود وضعیت آلودگی هوای پایتخت نیز جایگاه دارد.

زاکانی درباره آسیب دیدن اتوبوس‌ها نیز با اشاره به شرایط جنگی گفته است: «به هر حال جنگ است و در جنگ نیز چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد» و تأکید کرده که اتوبوس‌های آسیب‌دیده نیز به کشور منتقل شده‌اند.

به این ترتیب، اتوبوس‌هایی که قرار است بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی تهران را تقویت کنند، در حالی وارد کشور می‌شوند که بخشی از محموله آنها در مسیر انتقال دریایی آسیب دیده است؛ موضوعی که می‌تواند روند بهره‌برداری از این ناوگان را با چالش‌های جدیدی مواجه کند.

حسن رضایی، مدیر روابط عمومی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در گفتگوی با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اتوبوس‌های آسیب‌دیده در جریان انتقال به کشور گفت: در این حادثه، ۱۷ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری یوتانگ از بین رفته است.

وی افزود: با وجود این اتفاق، قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی همچنان برقرار است و روند همکاری با این شرکت ادامه خواهد داشت.

با این حال، مدیریت شهری همچنان پیگیر تأمین آسایش و تسهیل تردد شهروندان است و با ورود اتوبوس‌های برقی تلاش می‌کند ضمن افزایش ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، از آلودگی هوا نیز جلوگیری کند. این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت و دشمن جنایتکار آمریکایی نمی‌تواند با چنین اقداماتی خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایران ایجاد کند.

منبع مهر