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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۳
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کشف ۶ تن موادمخدر و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده در تهران/ آمادگی پلیس برای بازگشایی مدارس

سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف ۶ تن انواع مواد مخدر در تهران و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده از ابتدای سال جاری خبر داد.

جوان آنلاین: سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه بازدید از نمایشگاه کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ که صبح امروز برگزار شد، گفت: انعکاس لایه‌های پنهان شهر توسط رسانه ها باعث می شود مدیران بدانند، ببینند و تصمیم گیری کنند و از این جهت اهمیت همکاری رسانه ها با مسئولان برکسی پوشیده نیست.

به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه علیرغم شرایط جنگی هیچکدام از ماموریت ها پلیس متوقف نشده است،  ادامه داد: همکاران من علیرغم تخلیه کلانتری ها و مراکز پلیس، حتی در روی جدول خیابان ها و پارک ها حضور داشتد و جواب مردم را دادند و امنیت را برقرار کردند تا شرمنده مردم نباشیم.

رییس پلیس تهران بزرگ افزود: یکی از ماموریت هایی که اصلا تعطیل نشد، مبارزه با مواد مخدر بود که در شرایط جنگی نیز ادامه داشت. البته تعدادی از مراکز نگهداری از معتادان متجاهر کم لطفی کردند و در جنگ افراد را ترخیص کردند، اما پلیس دوباره همه آنها را از سطح شهر و معابر جمع آوری کرد.

وی با اعلام کشف ۶ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این رابطه ۱۰۹ باند منهدم و ۹ قبضه سلاح کشف شد.

به گفته سردار محمدیان، همچنین چهار پاتوقی که در حاشیه اتوبان ها یا داخل پارک های جنگلی حضور داشتند نیز جمع آوری شدند و بیش از ۶ نفر قاچاقچی مورد هدف گلوله قرار گرفتند و ۱۵۷ قاچاقچی عمده دستگیر شدند.

سردار محمدیان گفت: در فضای مجازی نیز پلیس حضور دارد و صفحات و گروه هایی که اقدام به تبلیغ مواد مخدر نیز شناسایی و برخورد می‌شود.

وی افزود: برخی مواد مخدر صنعتی در وزن های بالا جاساز شده و وارد می شوند که این مواد بسیار خطرناک هستند که به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم مراقب جوانان و نوجوانان خود باشند تا درگیر مواد مخدر نشوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خاتمه با اشاره به آغاز سال تحصیلی، گفت: در آستانه بازگشایی مدارس هستیم و پلیس در سراسر کشور برای این امر آماده است و پیش بینی های لازم در خصوص ترافیک، امنیت و برخورد با کسانی که احتمال دارد در مسیر دانش‌آموزان قرار بگیرند و آنها را به خرید مواد مخدر و سیگار ترغیب کنند حضور دارد. همچنین با اتحادیه دکه داران صحبت کردیم که بر فروش سیگار نیز نظارت داشته باشند. 

برچسب ها: سردار عباسعلی محمدیان ، کشف مواد مخدر ، نیروی انتظامی
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