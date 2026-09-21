پیروزی تیم ملی کبدی زنان برابر ژاپن با ۴۳ اختلاف امتیاز

جوان آنلاین: در دومین روز بازی‌های آسیایی، تیم ملی کبدی بانوان برای برگزاری نخستین دیدار خود به مصاف ژاپن رفت. شاگردان مازندرانی در نیمه اول ۳۲ بر ۵ و در پایان ۶۳ بر ۲۰ برابر ژاپن پیروز شدند.

به گزارش مهر، تیم ملی کبدی بانوان ایران در گروه A با تیم‌های هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است و ملی پوشان ایران بعد از این برتری سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب رو در روی بنگلادش و هند قرار می‌گیرند.

زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری و زهرا خدابنده‌لو ترکیب تیم ملی کبدی بانوان را در بازی های آسیایی تشکیل می دهند.

غلامرضا مازندرانی به عنوان سرمربی، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی به عنوان مربی و زهرا رحیمی نژاد به عنوان سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.