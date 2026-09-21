المپیاد جهانی شطرنج؛ نمایندگان ایران در ریل پیروزی

تیم‌های ملی شطرنج مردان و بانوان ایران در دور پنجم چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج در سمرقند، برابر تیم‌های لیتوانی و ایرلند به پیروزی رسیدند.

جوان آنلاین: چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج از ۱۶ تا ۲۷ سپتامبر (۲۵ شهریور تا پنجم مهر) به میزبانی سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است و تیم‌های ملی بانوان و مردان ایران در این رویداد حضور دارند.

به گزارش ایرنا، تیم ملی مردان ایران در این دور با نتیجه ۳ بر یک از سد لیتوانی گذشت و با کسب این پیروزی، تا رده ششم جدول رده‌بندی صعود کرد.

محمدامین طباطبایی و آرش داغلی در دیدارهای خود برابر حریفان لیتوانی به تساوی رسیدند و بردیا دانشور و مهدی غلامی موفق شدند حریفان خود را شکست دهند تا ملی‌پوشان ایران در مجموع به برتری ۳ بر یک دست یابند.

تیم ملی بانوان ایران نیز در دور پنجم مقابل ایرلند قرار گرفت و با نتیجه ۳.۵ بر ۰.۵ به پیروزی رسید.

در این دیدار، مبینا علی‌نسب، ملیکا محمدی و آنوشا مهدیان برابر حریفان خود به برتری رسیدند و میترا اصغرزاده به تساوی دست یافت تا تیم بانوان ایران نیز یک پیروزی قاطع دیگر را در این رقابت‌ها به ثبت برساند.