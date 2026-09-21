جوان آنلاین: غلامرضا گودرزی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه که بهصورت برخط در آن حضور داشت، اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شکل ثبتیمبنا انجام میشود و در کنار استفاده از دادههای ثبتی، عملیات میدانی نیز برای رفع نقص و راستیآزمایی اطلاعات انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، ️وی با اشاره به زمانبندی اجرای این طرح افزود: عملیات اینترنتی یا غیرحضوری سرشماری از اواخر هفته نخست مهرماه آغاز میشود و عملیات میدانی نیز از اول آبانماه شروع خواهد شد.
️رئیس مرکز آمار ایران توضیح داد: در عملیات میدانی، خانوارهایی که اطلاعات آنها در سامانههای ثبتی با نقص مواجه باشد یا اطلاعات آنها نیازمند راستیآزمایی باشد، شناسایی خواهند شد و برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز، فرآیند مربوطه انجام میشود.
️گودرزی افزود: بخشی از اطلاعات مربوط به ویژگیهای مسکن و جمعیت نیز در جریان عملیات میدانی تکمیل خواهد شد تا کیفیت و دقت دادههای مورد استفاده در برنامهریزی افزایش یابد.
️وی بر ضرورت ارتقای کیفیت و پوشش دادههای ثبتی تاکید کرد و گفت: هرچه اطلاعات ثبتی دستگاههای مختلف کاملتر و دقیقتر باشد، نیاز به عملیات میدانی کاهش پیدا میکند و اجرای سرشماری با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
️رئیس مرکز آمار ایران همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب درباره نحوه اجرای سرشماری تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاههای مرتبط و صداوسیمای استان برای تبیین فرآیند اجرای این طرح ملی برای مردم شد.
️گودرزی با اشاره به اهمیت دادههای دقیق در برنامهریزی کشور گفت: اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در تصمیمگیری و سیاستگذاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تکمیل و صحتسنجی دادهها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
️وی از همکاری استان کرمانشاه در فراهم کردن مقدمات اجرای سرشماری قدردانی کرد و بر تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای اجرای موفق این طرح تأکید کرد.