جوان آنلاین: پس از جدایی آندرانیک تیموریان و علی اصغر قربانعلی‌پور از تیم ملی فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال برای انتخاب جانشین آنها طبق نظر امیر قلعه‌نویی با برخی مربیان وارد مذاکره شد.

برهمین اساس کار حضور مهرداد خانبان و پپه لوسادا در کادرفنی تیم ملی تا حد زیادی مسجل شده و آنها را باید مربی جدید تیم ملی دانست.

خانبان ۴۴ ساله در دوره اول حضور کارلوس کی‌روش آنالیزور تیم ملی بوده و در دوره دراگان اسکوچیچ در این تیم هم با این سمت، جزو کادرفنی تیم ملی بود. این مربی در پرسپولیس هم در کنار افشین قطبی، گابریل کالدرون، یحیی گل‌محمدی، اوسمار، خوان کارلوس گاریدو، اسماعیل کارتال و وحید هاشمیان به عنوان آنالیزور و مربی سابقه فعالیت دارد.

خانبان قرار است مانند دوره سرمربیگری کارتال و هاشمیان در پرسپولیس و محمد ربیعی در تراکتور به عنوان مربی در تیم ملی حضور یابد.

از دیگر سوابق وی می‌توان به حضور در کادرفنی تیم‌های نفت تهران، خونه به خونه بابل، نساجی و اور برایت چین اشاره کرد.

پپه لوسادا هم مربی بدنساز جدید تیم ملی و جایگزین قربانعلی‌پور خواهد بود. این مربی ۵۰ ساله دارای مدرک مربیگری پیشرفته یوفا است که از دانشگاه مادرید در رشته توانبخشی و تناسب اندام فارغ التحصیل شده و در ایران نیز در تیم‌های نساجی، گل‌گهر و پرسپولیس کار کرده است.

از تیم‌های خرز و کادیس اسپانیا، پوشکاش مجارستان، بالومپدیکا لایننس اسپانیا، سالامانکا اسپانیا و اودیشا هند می‌توان به دیگر تیم‌هایی اشاره کرد که لوسادا در آنها سابقه حضور دارد.

این ۲ مربی که اکنون در خارج از کشور حضور دارند، در فرغانه به تیم اضافه می‌شوند.