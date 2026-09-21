جوان آنلاین: سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه در بدو ورود به بندرعباس اظهار کرد: جنایت در «مدرسه شجره‌طیبه میناب» که منجر به شهادت دانش‌آموزان، معلمان و والدین در آغاز سال تحصیلی شد، یکی از کم‌نظیرترین جنایات جنگی در تاریخ است. حضور نمایندگان قوه قضاییه در این استان با هدف گرامیداشت یاد شهدا، دلجویی از خانواده‌های آسیب‌دیده و بازدید میدانی از محل وقوع این جنایت صورت می‌گیرد تا ضمن درک عمق فاجعه و بررسی آثار آن، از روحیه استقامت مردم این منطقه برای پیشبرد اهداف عدالت‌خواهانه بهره گرفته شود.

وی افزود: شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران با تعیین یک هیئت کارشناسی ۱۴ نفره از تخصص‌های مختلف، رسیدگی دقیق و فنی به پرونده مدرسه شجره‌طیبه میناب را در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وظیفه این کارشناسان، بررسی تخصصی منشأ و نحوه حملات، تعیین عامدانه بودن هدف‌گیری، احراز کاربری آموزشی مدرسه و برآورد دقیق خسارات و آمار شهدا و مجروحان است تا با استناد به نظریات مستقل و حرفه‌ای، زمینه رسیدگی قانونی و استاندارد به این پرونده در تهران فراهم شود. پیگیری حقوق ملت ایران و قربانیان جنایات جنگی از طریق مجامع بین‌المللی، فرع بر رسیدگی‌های متقن داخلی است.

وی اضافه کرد: در همین راستا، بسته‌ای از اقدامات حقوقی با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه در حال اجراست تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی داخلی و شبکه‌سازی‌های بین‌المللی، حقوق تضییع‌ شده قربانیان به‌صورت تمام‌وکمال مطالبه و دادخواهی ملت ایران در مراجع ذی‌صلاح دنبال شود.