استقرار هوای گرم در بیشتر مناطق کشور

جوان آنلاین: بررسی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز دوشنبه در سواحل دریای خزر و فردا و روز چهارشنبه در ارتفاعات آذربایجان غربی رگبار پراکنده روی می‌دهد. طی این مدت در شرق، جنوب شرق و مرکز، وزش باد پدیده حاکم بوده و در سایر مناطق کشور جو آرام و پایداری همراه با افزایش نسبی دما مستقر می‌شود.

اوایل روز پنجشنبه با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر در شرق اردبیل و گیلان افزایش ابر و بارش روی می‌دهد.

جمعه در شمال آذربایجان غربی،‌ آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران ابرناکی، بارش و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما روی می‌دهد. طی ۳ روز آینده غرب خلیج‌فارس و دریای عمان مواج است.

حداکثر دما امروز در تهران به ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد رسید. در شهرهای رشت، ساری و گرگان بیشینه دما به ترتیب ۲۶، ۲۶ و ۲۲ درجه پیش‌بینی شده است.

در میناب،‌ بندرعباس،‌ اهواز حداکثر دما به ترتیب ۳۵، ۳۳ و ۴۲ درجه خواهد بود.