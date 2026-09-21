کد خبر: 1380625
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲
جامعه » اخبار كلی

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط رئیس جمهور نواخته شد

ث زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط رییس جمهور اسلامی ایران نواخته شد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان روز دوشنبه ۳۰ شهریور با حضور در یکی از مدارس تهران زنگ آغاز سال جدید تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را نواخت.

برچسب ها: سال تحصیلی ، سال تحصیلی جدید ، مسعود پزشکیان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

گاز به کمک بنزین آمد

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

یک قدمی مدال آسیایی

فکر نمی‌کردم روزی مادر شهید شوم

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

رمز وحشت ترامپ از انتخابات نوامبر‌

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار