زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط رئیس جمهور نواخته شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f3\u06f0 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0632\u0646\u06af \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u06f1\u06f4\u06f0\u06f6-\u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0631\u0627 \u0646\u0648\u0627\u062e\u062a.