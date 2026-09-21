کد خبر: 1380619
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

المشاط: معادله جدید در برابر ریاض، تشدید تنش در برابر تشدید تنش است

المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن تصریح کرد: معادله جدید علیه ریاض را اعلام می‌کنیم؛ محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش.

جوان آنلاین: «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: تبریک و تهنیت خود را به مناسبت پیروزی و فرارسیدن دوازدهمین سالگرد انقلاب پربرکت ۲۱ سپتامبر به رهبر انقلاب، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی تقدیم می‌دارم. مراتب سپاس و قدردانی خود را به ملت استوار یمن ابراز می‌دارم و به‌ویژه از مجاهدان نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی و همچنین خانواده‌های شهدا، مجروحان و اسرا تشکر و قدردانی می‌کنم.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن ادامه داد: انقلاب ۲۱ سپتامبر با رویکرد دوری از انتقام‌جویی متمایز شد؛ این انقلاب نه چوبه‌های دار برپا کرد و نه دادگاه‌های صحرایی تشکیل داد، بلکه عفو و گذشت را به عنوان اصل و رویه راهبردی خود برگزید. قدرت‌های استعمارگر توطئه‌هایی را طراحی و تجاوزی جنایتکارانه را آغاز کردند.

«مهدی المشاط»، افزود: تجاوزی به رهبری عربستان سعودی و تحت نظارت آمریکا زیرا آن‌ها وجود یمنی آزاد و مستقل را برنمی‌تافتند. با وجود منابع عظیمی که برای این تجاوز بسیج شده بود ، از جمله بیش از ۲۵۰ هزار حملهه هوایی و محاصرهه ظالمانهٔ سعودی ، این تهاجم در نهایت به سد اراده پولادین ملت یمن برخورد کرد.

وی تصریح کرد: ما در صلح را نبسته‌ایم؛ بلکه با نیت صادقانه پیش‌قدم شدیم و امتیازاتی دادیم، در حالی که محور اصلی موضع ما همچنان پایان دادن به تجاوز و محاصره ظالمانه سعودی بوده است. ما در دوران آتش‌بس، رژیم سعودی را به اجرای نقشه راه و نهایی کردن صلح فراخواندیم، اما آن رژیم لجاجت و وقت‌کشی را در پیش گرفت و ضمن سوءاستفاده از سرگرم بودن ملت ما به حمایت از فلسطین، محاصره را تشدید کرد.رنج و محنتی که ملت یمن متحمل شده است، ناشی از تجاوز، محاصره ظالمانه سعودی و محرومیت از منابع ملی، به سطحی رسیده که دیگر قابل تحمل نیست. ملت ما در «جمعه هشدار و بسیج عمومی» با جمعیتی عظیم و میلیونی به میدان آمد و از رهبری حکیمانه ما خواست تا تصمیمات مقتضی را برای پایان دادن به تجاوز و محاصره، آزادسازی سرزمین، تأمین حقوق و بازپس‌گیری منابع خود اتخاذ کند.

المشاط گفت: در پاسخ به ندای مردم و مطالبات برحق آنان ما از مرحله طرح مطالبات به مرحله اقدام عبور کرده و این معادله را اعلام می‌کنیم: محاصره در برابر محاصره، و تشدید تنش در برابر تشدید تنش.در حالی که این نبرد را پیش می‌بریم، کاملا از سختی‌هایی که متحمل شده‌اید، آگاهیم و با نهایت تکریم و احترام به ایستادگی و پایداری شما می‌نگریم. انقلاب ۲۱ سپتامبر ضمن شکستن محاصره از طریق عملیات‌های مشروع خود، هم‌زمان مسیر سازندگی را نیز با تقویت کشاورزی، حمایت از تولید داخلی و ترویج محصولات ساخت یمن دنبال می‌کند. ما بار دیگر از کسانی که توسط دشمن سعودی فریب خورده‌اند می‌خواهیم که فرصت عفو ریاست‌جمهوری را غنیمت شمرده و به آغوش یمن بازگردند و در کنار هم‌وطنان خود، در جبهه حق بایستند. ما ادعاهای دروغین رژیم سعودی مبنی بر هدف قرار گرفتن مکه توسط ارتش خود را محکوم می‌کنیم و به آن‌ها می‌گوییم: شرم بر شما باد و توطئه شوم‌تان ناکام بماند؛ چرا که جهانیان از شرافت ارتش ما آگاهند و می‌دانند که شما صرفا دست به نمایش‌های سخیف و بی‌ارزش می‌زنید.

برچسب ها: المشاط ، یمن ، جنگ یمن
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