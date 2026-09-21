کد خبر: 1380618
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۷
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وال‌استریت ژورنال: ناکامی‌های سیاسی و حقوقی ترامپ را سرخورده کرده است

وال‌استریت ژورنال وال‌استریت ژورنال با اشاره به افزایش نارضایتی ترامپ از وضعیت سیاسی دولتش گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا از حمایت ناکافی متحدان سیاسی خود و شکست‌های اخیر در عرصه سیاسی و حقوقی ناراضی است.

جوان آنلاین: وال‌ استریت ژورنال در گزارشی از نارضایتی فزاینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از وضعیت سیاسی دولتش خبر داده و نوشته است: رئیس‌جمهور آمریکا احساس می‌کند در برابر انتقادها و شکست‌های اخیر، متحدان سیاسی او به اندازه کافی از عملکردش دفاع نمی‌کنند.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، ترامپ بیش از پیش از ناکامی‌های سیاسی و حقوقی خود ناراضی و سرخورده شده و معتقد است شمار بسیار کمی از متحدانش به‌صورت علنی از عملکرد او در دوره دوم ریاست‌جمهوری دفاع می‌کنند.

او همچنین گلایه کرده است که چهره‌های بانفوذ به خاطر تلاش او برای بازسازی و تغییر ساختار مرکز کندی از وی قدردانی نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش، این نارضایتی‌ها پس از آن تشدید شد که تصاویری از پوشش‌های تلویزیونی منفی درباره عملکرد دولتش به او نشان داده شد. چند ساعت بعد، ترامپ شبکه‌های MS NOW و سی ان ان و همچنین پایگاه خبری پالتیکو را از ورود به کاخ سفید منع کرد.

گزارش وال‌استریت ژورنال این رفتار را در چارچوب شرایط سیاسی دشوارتری برای دولت ترامپ بررسی می‌کند؛ شرایطی که در آن رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال آن است که دستاوردهای دولتش برجسته شود و حمایت سیاسی بیشتری از سوی جمهوری‌خواهان و متحدانش دریافت کند.

این گزارش افزود، ترامپ همچنین با کاهش میزان محبوبیت خود، نگرانی‌ها درباره عملکرد جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و نارضایتی رأی‌دهندگان از جنگ با ایران و افزایش قیمت انرژی مواجه است.

دولت او نیز در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، در تلاش است دستاوردهایی در حوزه سیاست خارجی پیدا کند تا بتواند آنها را به‌عنوان موفقیت‌های دولت مطرح کند.

برچسب ها: وال استریت ژورنال ، ترامپ ، امریکا
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