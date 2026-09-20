وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز ارائه کالابرگ با مبالغ جدید به دهک‌های پایین درآمدی از ۱۵ مهر خبر داد و گفت تعداد مشمولان و منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح در هفته جاری مشخص خواهد شد.

جوان آنلاین: علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی اعلام کرد تعیین مبلغ جدید کالابرگ نیازمند مشخص شدن تعداد افراد مشمول در دهک‌های پایین و منابع مالی قابل تخصیص به این طرح است. به گفته وی، جزئیات مربوط به تعداد افراد و مبالغ پرداختی در هفته جاری اعلام می‌شود.

بر این اساس، در صورت نهایی شدن منابع و جامعه هدف، اجرای مرحله جدید کالابرگ برای دهک‌های پایین از ۱۵ مهرماه آغاز خواهد شد.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که دولت پیش از این نیز پرداخت کالابرگ را به عنوان یکی از ابزار‌های حمایت معیشتی خانوار‌ها دنبال کرده است. در آخرین مرحله پرداخت یارانه نقدی، یارانه دهک‌های اول تا سوم نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۲۸ میلیون نفر در این سه دهک قرار دارند.

با توجه به اینکه مبلغ جدید کالابرگ و تعداد دقیق مشمولان هنوز اعلام نشده است، میزان حمایت مالی دولت در مرحله جدید و تفاوت آن با پرداخت‌های قبلی پس از اعلام جزئیات رسمی مشخص خواهد شد.

وزیر اقتصاد در روز‌های اخیر نیز اعلام کرده بود اجرای طرح افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ الکترونیک از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود.